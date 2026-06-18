La polizia brasiliana prende di mira il senatore Jaques Wagner

La polizia brasiliana ha iniziato a indagare sul Banco Master dopo che è stata scoperta una rete di corruzione che coinvolgeva alti funzionari del governo e del partito di Lula.

La polizia brasiliana ha preso di mira il senatore Jaques Wagner, stretto alleato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva e leader del governo al Senato, nell'ambito di un'indagine legata all'istituto di credito Banco Master .

La notizia è stata diffusa per prima da CNN Brasil e confermata a Reuters da due fonti vicine alle indagini. Secondo alcune fonti, la polizia brasiliana avrebbe preso di mira anche il senatore Jaques Wagner nell'ambito dell'indagine sul Banco Master. Il capo di gabinetto della presidenza brasiliana, Jaques Wagner, è un importante alleato del presidente Lula e ha giocato un ruolo chiave nella sua campagna elettorale.

La sua nomina a leader del governo al Senato è stata vista come un segno di stima da parte del presidente Lula. Tuttavia, la sua posizione potrebbe essere messa in discussione a causa dell'indagine sul Banco Master. La polizia brasiliana ha iniziato a indagare sul Banco Master dopo che è stata scoperta una rete di corruzione che coinvolgeva alti funzionari del governo e del partito di Lula.

L'indagine ha portato a diverse arresti e il presidente Lula è stato accusato di corruzione. La posizione di Jaques Wagner potrebbe essere messa in discussione a causa della sua stretta alleanza con il presidente Lula e del suo ruolo chiave nella sua campagna elettorale. La polizia brasiliana ha iniziato a indagare sul Banco Master dopo che è stata scoperta una rete di corruzione che coinvolgeva alti funzionari del governo e del partito di Lula.

L'indagine ha portato a diverse arresti e il presidente Lula è stato accusato di corruzione. La posizione di Jaques Wagner potrebbe essere messa in discussione a causa della sua stretta alleanza con il presidente Lula e del suo ruolo chiave nella sua campagna elettorale





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