La polizia dell'Irlanda del Nord chiede calma dopo l'aggressione con coltello

La polizia dell'Irlanda del Nord ha lanciato un appello alla calma dopo aver arrestato un uomo sudanese per un'aggressione con coltello che ha lasciato una persona in gravi condizioni. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito l'incidente 'nauseante' e i principali leader dei partiti politici dell'Irlanda del Nord hanno condannato l'attacco in una dichiarazione.

La polizia dell'Irlanda del Nord ha lanciato un appello alla calma dopo aver arrestato un uomo sudanese per un' aggressione con coltello che ha lasciato una persona in gravi condizioni e ha suscitato appelli online per una protesta.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito l'incidente 'nauseante' dopo che il video dell'attacco, avvenuto a nord di Belfast nella tarda serata di lunedì, è stato ampiamente condiviso sui social media. L'incidente, che al momento non viene considerato come un atto terroristico, arriva in un momento di forte tensione in Gran Bretagna dopo l'omicidio di uno studente che è stato ammanettato dalla polizia mentre giaceva in fin di vita per le ferite da taglio dopo che il suo assassino, un uomo sikh, ha falsamente affermato di aver subito un attacco razzista.

Segue anche le ripetute proteste sull'immigrazione, con i partiti populisti che affermano che la politica di asilo della Gran Bretagna ha permesso a uomini pericolosi di entrare nel Paese. L'anno scorso l'Irlanda del Nord ha assistito a sommosse anti-immigrati in seguito alla rabbia per una presunta violenza sessuale.

'Capisco che il tentato omicidio di ieri sera lascerà nelle persone un'ampia gamma di emozioni, dalla paura alla rabbia', ha dichiarato in conferenza stampa il vice capo della polizia nordirlandese Ryan Henderson, che ha dichiarato l'accaduto 'un incidente critico'. Ha detto che la vittima, un uomo sulla quarantina, ha riportato ferite significative agli occhi e ferite da taglio al viso e alla schiena durante l'attacco 'brutale', che ha coinvolto un coltello da cucina.

Il filmato ha mostrato alcuni membri del pubblico che cercavano di respingere l'aggressore prima che la polizia arrivasse sulla scena. Il sospetto, un trentenne di nazionalità sudanese, è stato trattenuto con l'accusa di tentato omicidio. Henderson ha detto di aver capito che l'uomo viveva in zona, avendo ottenuto il permesso di rimanere nella provincia dopo avervi viaggiato da Dublino.

I principali leader dei partiti politici dell'Irlanda del Nord hanno condannato congiuntamente l'attacco in una dichiarazione, definendolo 'orribile' e invitando alla calma e sostenendo le indagini della polizia. Il vice primo ministro, Emma Little-Pengelly, lo aveva descritto come un 'attacco selvaggio e barbaro'





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