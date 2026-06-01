La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea

L'ex principe Andrea è stato accusato di condotte illecite nell'esercizio delle funzioni pubbliche e la polizia inglese continua a indagare sul caso.

La polizia inglese continua a indagare sul caso dell'ex principe Andrea, che è stato accusato di condotte illecite nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Buckingham Palace era già a conoscenza di informazioni compromettenti sull'ex principe già nel 2020, ma non ha fatto nulla per affrontare la situazione.

La donna che ha accusato Andrea di averla invitata a casa sua a Windsor ha rivelato di essere stata offerta un tè pomeridiano e un tour di Buckingham Palace dopo l'incontro. La polizia sta valutando i dati in proprio possesso e ha lanciato un appello affinché si facciano avanti testimoni e vittime con informazioni rilevanti. La situazione di Andrea si sta aggravando e minaccia di peggiorare la sua già precaria situazione





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