La polizia keniota spara gas lacrimogeni per disperdere manifestanti a Nanyuki

La polizia keniota ha sparato gas lacrimogeni martedì per disperdere i manifestanti a Nanyuki che si opponevano a un centro di quarantena per gli americani esposti all'Ebola. La proposta di un'unità di 50 letti in una base dell'aeronautica militare ha fatto arrabbiare molti kenioti.

La polizia keniota ha sparato gas lacrimogeni martedì per disperdere i manifestanti nella città centrale di Nanyuki che si opponevano a un centro di quarantena per gli americani esposti all' Ebola che il governo statunitense si è affrettato a costruire nonostante le ordinanze del tribunale keniota impedissero ulteriori lavori.

La proposta di un'unità di 50 letti in una base dell'aeronautica militare ha fatto arrabbiare molti kenioti, che accusano gli Stati Uniti di scaricare il rischio sanitario di curare le persone esposte all'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Due persone sono state uccise durante le proteste della scorsa settimana a Nanyuki, dove la frustrazione dei residenti è cresciuta quando le autorità keniote e statunitensi hanno riaffermato pubblicamente il loro impegno nel piano nonostante le ordinanze del tribunale.

La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere piccoli gruppi di manifestanti che si erano riuniti all'inizio di martedì. Un manifestante portava una croce bianca con la frase “Respect Ebola” in rosso. L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “non può e non permetterà” l'ingresso di alcun caso negli Stati Uniti, a differenza di quanto accaduto durante l'epidemia di Ebola del 2014-2016 in Africa occidentale, quando diversi cittadini statunitensi infetti furono curati sul suolo americano.

La struttura di Nanyuki è designata per gli americani che sono stati esposti al virus ma sono ancora asintomatici. Gli aerei militari statunitensi hanno continuato a trasportare personale e attrezzature anche dopo le ordinanze del tribunale che bloccavano il piano, secondo quanto riferito da fonti statunitensi e diplomatiche e dai dati di tracciamento dei voli, con diversi aerei che dovrebbero atterrare questa settimana.

Le immagini satellitari visionate dalla Reuters mostrano un crescente accumulo di tende bianche al centro di un appezzamento di terreno di circa 0,046 kmq sgomberato all'interno della base aerea di Laikipia dal 27 maggio. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere a conoscenza del ricorso in tribunale e di “lavorare con il governo keniota per risolvere qualsiasi obiezione”.

I funzionari kenioti hanno affermato che la struttura servirà anche cittadini kenioti e stranieri oltre ai cittadini americani, ma i funzionari statunitensi non lo hanno confermato





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nanyuki Kenya Ebola Quarantena Centro Di Quarantena Governo Statunitense Ordinanze Del Tribunale Manifestanti Gas Lacrimogeni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La risposta rapida ed efficace dell'Uganda aiuta a controllare l'epidemia di EbolaIl direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato che la risposta rapida ed efficace del governo ugandese sta aiutando a controllare l'epidemia di Ebola nel Paese.

Read more »

Il tifoso-sosia di Lumumba simbolo del Congo ai MondialiMichel Kuka Mboladinga, 49 anni, è diventato un'icona della Coppa d'Africa e dei prossimi Mondiali per la sua somiglianza con Patrice Lumumba e la sua presenza immobile in tribuna con il braccio teso. Il suo caso è legato alle difficoltà nel ottenere visti per gli Stati Uniti a causa delle restrizioni di Trump e dell'ebola, e ha suscitato l'interesse politico, incluso un appello dei giocatori al presidente Tshisekedi. La sua storia riflette il lasting influence di Lumumba nell'immaginario africano, a 65 anni dall'assassinio, e si intreccia con i preparativi del Congo per il primo Mondiale dopo mezzo secolo, con debutto contro il Portogallo il 17 giugno. La vicinclude anche un riferimento a un processo per l'omicidio di Lumumba nel 2027 e una nota sul dibattito sulla libertà di stampa in Italia.

Read more »

WHO’s Tedros says Uganda should reconsider Congo border closure over EbolaKAMPALA, June 8 (Reuters) - The director-general of the World Health Organization said on Monday that Uganda should reconsider its decision to close its border with Democ… Leggi

Read more »

La Repubblica Democratica del Congo lotta contro l'epidemia di EbolaLa Repubblica Democratica del Congo sta lottando contro un'epidemia di Ebola che ha già ucciso 101 persone e ha colpito 17 zone sanitarie dell'Ituri, 7 zone sanitarie del Nord Kivu e 1 zona sanitaria del Sud Kivu.

Read more »