La polizia spagnola cerca documenti presso la sede del partito socialista

La polizia spagnola ha cercato documenti presso la sede del partito socialista al governo (PSOE) in Spagna, nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto per destabilizzare i procedimenti giudiziari contro il partito o il governo.

La polizia spagnola ha cercato documenti presso la sede del partito socialista al governo (PSOE) in Spagna, nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto per destabilizzare i procedimenti giudiziari contro il partito o il governo.

I reati ipotizzati includono l'appartenenza a un'organizzazione criminale, la corruzione, la rivelazione di segreti, l'induzione a fornire una falsa testimonianza, la falsa accusa, la falsificazione di documenti commerciali, la cattiva condotta nei pubblici uffici, il traffico di influenze e i reati contro le istituzioni statali. Il giudice istruttore Santiago Pedraz ha ordinato la richiesta di vari documenti e file elettronici dalla sede del partito.

L'indagine riguarda l'ex segretario organizzativo del PSOE Santos Cerdan, insieme ad altri funzionari del partito, avvocati, un uomo d'affari e un ufficiale di polizia. Il Primo Ministro spagnolo Sánchez ha sottolineato che la richiesta di documenti di mercoledì non costituisce una perquisizione di polizia e che il partito sta collaborando pienamente con i tribunali.

Il partito guidato da Sánchez è stato perseguitato da una serie di scandali di corruzione, tra cui varie indagini sui principali alleati e membri della famiglia di Sánchez. Sánchez ha dichiarato che se dovessero emergere nuovi comportamenti irregolari, il suo partito li affronterebbe con la stessa fermezza di prima.

La scorsa settimana, l'Alta Corte ha dichiarato di stare indagando su Jose Luis Rodriguez Zapatero - ex premier socialista e stretto alleato di Sánchez - con il sospetto di essere a capo di una rete di influenza e riciclaggio di denaro, assestando un altro colpo alla coalizione di governo di sinistra





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polizia Spagnola Partito Socialista Indagine Complotto Reati Contro Le Istituzioni Statali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiali: nella Spagna c'è Yamal, assenti per la prima volta i giocatori del RealConvocato anche Merino. De la Fuente: 'Tutti pronti per prima o seconda partita' (ANSA)

Read more »

Spagna, De la Fuente non scioglie il rebus portiere: “Anche Raya è un’opzione'A pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026, in casa Spagna resta ancora aperta una delle questioni più delicate: chi difenderà la porta della Roja? Luis de la Fuente, dopo aver annunciato i convocati, non ha ancora scelto il titolare tra Joan García, Unai Simón e David Raya.

Read more »

Huijsen escluso dalla Spagna per i Mondiali: la reazione polemica del padre sui socialLa lista definitiva della Spagna per il prossimo Mondiale porta con sé anche una sorpresa significativa per il Real Madrid.

Read more »

Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal PapaSpagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal Papa. Leggi la notizia su Tg La7.

Read more »