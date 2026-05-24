La polizia turca in assetto antisommossa sfratta la leadership del partito di opposizione

La crisi politica in Turchia si è ulteriormente infiammata dopo che la polizia turca in assetto antisommossa ha sparato gas lacrimogeni e ha forzato l'ingresso nella sede del principale partito di opposizione per sfrattare la sua leadership estromessa.

La polizia turca in assetto antisommossa ha sparato gas lacrimogeni e ha forzato l'ingresso nella sede del principale partito di opposizione per sfrattare la sua leadership estromessa domenica, ha detto un testimone della Reuters, infiammando ulteriormente una crisi politica .

Nuvole di gas lacrimogeni si sono sprigionate all'interno dell'edificio del Partito Repubblicano del Popolo (CHP), mentre chi si trovava all'interno urlava e lanciava oggetti contro l'ingresso mentre la polizia sfondava una barricata improvvisata. Giovedì scorso un tribunale turco aveva estromesso il leader del CHP Ozgur Ozel, annullando i risultati del congresso del CHP in cui era stato eletto nel 2023, citando irregolarità. Domenica, il governatore di Ankara ha ordinato lo sgombero di coloro che si trovavano all'interno della sede.

Il tribunale ha reintegrato al posto di Ozel l'ex presidente del CHP Kemal Kilicdaroglu, che aveva perso contro il presidente Tayyip Erdogan nelle elezioni nazionali dello stesso anno. La leadership del CHP estromessa sotto la guida di Ozel ha condannato la sentenza del tribunale come un 'colpo di stato giudiziario' e Ozel ha promesso di combatterla attraverso ricorsi legali e di rimanere 'giorno e notte' nella sede del partito ad Ankara





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