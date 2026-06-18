Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato l'arresto di un sospettato per l'omicidio di un artista russo critico nei confronti di Putin. La vittima, identificata come Robert Kuzovkov, è stata colpita da cinque proiettili, di cui uno alla testa. Il sospettato è stato arrestato dalla polizia in collaborazione con l'Agenzia per la sicurezza interna polacca e si è scoperto che l'uomo era in possesso di un passaporto georgiano. Due bielorussi sono stati arrestati in relazione all'omicidio avvenuto nella città di Biala Podlaska, ma non sono stati ancora incriminati.

La Polonia ha arrestato un sospettato per l'omicidio di un artista russo critico nei confronti di Putin , ha affermato il primo ministro polacco Donald Tusk .

Il sospettato è stato arrestato dalla polizia in collaborazione con l'Agenzia per la sicurezza interna polacca e si è scoperto che l'uomo era in possesso di un passaporto georgiano. La vittima, identificata come Robert Kuzovkov e nota anche come Semyon Skrepetsky, è stata colpita da cinque proiettili, di cui uno alla testa. Due bielorussi sono stati arrestati in relazione all'omicidio avvenuto nella città di Biala Podlaska, ma non sono stati ancora incriminati.

Kuzovkov era noto per le sue critiche alle autorità russe e aveva recentemente organizzato una manifestazione di protesta a Berlino. Le autorità stanno lavorando per identificare il mandante dell'omicidio, ha affermato Tusk.

Inoltre, il viceministro degli Affari Esteri Wladyslaw Bartoszewski ha dichiarato a Radio Zet che anche i ceceni, che quest'uomo aveva duramente attaccato, sono potenzialmente sospettati. Il primo ministro polacco ha anche sottolineato che il sospettato era stato arrestato dopo un'indagine condotta dalla polizia e dall'Agenzia per la sicurezza interna polacca, e che il caso è stato affidato ai procuratori per ulteriori indagini.

La Polonia ha firmato un accordo di sicurezza con il Regno Unito e il primo ministro britannico Keir Starmer è stato presente alla firma dell'accordo. Tusk ha anche affermato che la Polonia è pronta a lavorare con l'Unione Europea per affrontare la minaccia rappresentata dalla Russia e per proteggere la sicurezza degli stati membri dell'UE





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