La Polonia vuole vietare ai minori di 16 anni l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole a partire dal 1° settembre e prevede di introdurre regole più severe per la verifica dell'età per accedere alla pornografia.

La Polonia vuole vietare ai minori di 16 anni l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole a partire dal 1° settembre e prevede di introdurre regole più severe per la verifica dell'età per accedere alla pornografia.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato martedì la proposta di legge che vieterebbe ai bambini di età compresa tra i 7 e i 15 anni di utilizzare i telefoni all'interno delle strutture scolastiche, comprese le pause tra le lezioni. Le scuole avrebbero le basi legali per creare depositi in cui conservare i telefoni. Il divieto entrerà in vigore il 1° settembre 2026.

La Polonia non è l'unica nazione a considerare misure per limitare l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole. Altri paesi, come i Paesi Bassi, la Corea del Sud e l'Italia, hanno già vietato gli smartphone nelle scuole a causa delle preoccupazioni sul loro impatto sulla concentrazione e sul comportamento. Alcuni paesi hanno anche vietato o stanno considerando di vietare l'accesso dei bambini ai social media.

Le aziende tecnologiche sostengono che l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulle modalità di utilizzo dei dispositivi piuttosto che sui divieti veri e propri, con controlli parentali e altre restrizioni mirate disponibili. Il governo polacco ha anche proposto un disegno di legge separato che imporrebbe nuovi obblighi ai siti web che offrono pornografia in modo da limitare l'accesso dei bambini.

Il meccanismo di verifica dell'età non può basarsi su dichiarazioni di età, dati biometrici o dati sull'attività online dell'utente, ma deve essere progettato in conformità con i requisiti di protezione della privacy e dei dati personali. Il Ministro dell'Istruzione polacco Barbara Nowacka ha anche delineato un piano per vietare ai minori di 15 anni l'uso dei social media, aprendo la porta a un potenziale scontro con le principali aziende tecnologiche statunitensi





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