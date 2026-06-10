La Svizzera si interroga sul problema inverso: come arrestare la crescita della popolazione. Se il contenimento non bastasse e i residenti superassero comunque la soglia, la Svizzera dovrebbe denunciare la libera circolazione con l'Unione europea. I promotori di 'No a una Svizzera da 10 milioni!' sono convinti che questo 'population cap' sia un metodo sicuro e funzionale per salvaguardare ciò che il vicino elvetico ha di più prezioso: ambiente, infrastrutture, sanità, scuola, rete elettrica e previdenza, tutti sotto pressione per una crescita demografica troppo rapida. Il nemico, nel loro racconto, è l'immigrazione.

La scomparsa di Robert Coles, lo psichiatra che raccontò la storia della prima bambina nera in una scuola di soli bianchi, ha segnato la fine di un'era.

Ma la questione demografica in Svizzera è un'altra storia. La popolazione residente non dovrà superare i 10 milioni prima del 2050, pena la perdita di qualità della vita e del benessere. Per questo motivo, al raggiungimento dei 9,5 milioni, probabilmente già nel 2030, scatteranno misure di contenimento su asilo e ricongiungimenti. Questo è il quesito referendario su cui circa 5 milioni e mezzo di elettori svizzeri, gli aventi diritto, saranno chiamati a esprimersi il 14 giugno.

L'iniziativa popolare è stata depositata nella primavera 2024, dopo aver raccolto oltre 114mila firme. La Svizzera si interroga sul problema inverso: come arrestare la crescita della popolazione. Ma c'è un passaggio in più: se il contenimento non bastasse e i residenti superassero comunque la soglia, la Svizzera dovrebbe denunciare la libera circolazione con l'Unione europea.

Un discreto terremoto, su cui Reuters ha raccolto un dato che dovrebbe impensierire: Claude Maurer, capo economista dell'istituto BAK Economics, stima una perdita di 685 miliardi di franchi - circa 745 miliardi di euro - tra il 2028 e il 2045 se al referendum vincesse il sì e, per effetto cascata, la Svizzera dovesse recedere dagli accordi europei. I promotori di 'No a una Svizzera da 10 milioni!

' sono convinti che questo 'population cap' sia un metodo sicuro e funzionale per salvaguardare ciò che il vicino elvetico ha di più prezioso: ambiente, infrastrutture, sanità, scuola, rete elettrica e previdenza, tutti sotto pressione per una crescita demografica troppo rapida. Il nemico, nel loro racconto, è l'immigrazione: da quando nel 2002 è entrata in vigore la libera circolazione, la popolazione è cresciuta di circa 1,7 milioni di persone, fino agli odierni 9,1 milioni, con gli stranieri ormai vicini al 28% del totale.

Le conseguenze, secondo l'Udc, sarebbero i problemi che la nazione fronteggia oggi: affitti alle stelle, territorio cementificato, treni e strade congestionati, pronto soccorso intasati. Thomas Matter, deputato Udc, con Reuters ha sostenuto che solo un immigrato su dieci porta le competenze davvero richieste, e che il Pil pro capite cresca più lentamente proprio dal momento in cui gli ingressi sono aumentati.

'Qualità' contro 'quantità' - nonostante, per inciso, i dati della Segreteria di stato della migrazione (Sem) dicono che il motivo principale alla base degli ingressi è comunque l'esercizio di un'attività lucrativa, cioè lavorare. Alla radice di tutto c'è il problema della clausola ghigliottina.

L'accordo sulla libera circolazione fa parte dei sette trattati che compongono i Bilaterali I del 1999, legati tra loro in modo che la caduta di uno faccia cadere automaticamente gli altri sei - che riguardano ostacoli tecnici al commercio, appalti, agricoltura, trasporti terrestri e aerei, ricerca. Denunciare la libera circolazione, insomma, significherebbe sfilare il primo mattone e far crollare l'impalcatura che regge l'accesso svizzero al mercato unico, cui il Paese è agganciato settore per settore.

Per una curiosa concomitanza di tempi, tra l'altro, giusto il 2 marzo Berna ha firmato con Bruxelles il nuovo pacchetto di accordi: i Bilaterali III, attualmente all'esame del Parlamento, che aggiornano e rilanciano la libera circolazione. Su questo terreno impervio stanno le imprese che operano in Svizzera, per le quali la manodopera europea è un asset fondamentale.

Contro l'iniziativa si sono schierati apertamente i colossi del Paese - da Novartis a Nestlé, da UBS a Roche, che respinge l'iniziativa avvertendo che un sì minaccerebbe gli accordi con l'UE e aggraverebbe la carenza di personale qualificato, soprattutto europeo. La biotech Molecular Partners, citata da Reuters, spiega che poter assumere solo nel bacino svizzero sarebbe un fattore bloccante, al punto da valutare di spostare attività all'estero.

Questo filone si intreccia con quanto emerge da uno studio commissionato dalla Sem sugli effetti di un tetto fisso a 10 milioni di residenti: pur con qualche sollievo su mercato immobiliare, infrastrutture e ambiente, il conto economico e sociale sarebbe pesante. Intanto, entro il 2050 mancherebbero diverse centinaia di migliaia di lavoratori, con i settori già oggi a corto di personale quali alberghiero e ristorazione, industria, sanità e cure, colpiti più della media. Poi c'è l'invecchiamento demografic





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