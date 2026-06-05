La popstar Dua Lipa si sposerà a Palermo, ma la cerimonia è stata criticata

La popstar Dua Lipa si sposerà con Callum Turner a Palermo, ma la cerimonia è stata criticata per la chiusura delle strade e la privatizzazione di spazi pubblici.
La popstar Dua Lipa si sposerà con Callum Turner a Palermo , ma la cerimonia è stata criticata per la chiusura delle strade e la privatizzazione di spazi pubblici .
Gli abitanti delle zone interessate sono stati chiesti di sottoscrivere un non disclosure agreement per non diffondere foto e video sui social. La Galleria d'Arte Moderna è stata interdetta al pubblico e i manifesti per l'evento sono stati rimossi. La critica è stata sollevata da Elton John e altri, che considerano la privatizzazione di spazi pubblici un problema.
L'overtourism è un problema che non riguarda solo Palermo, ma è un tema che ha sollevato la voce di molti luoghi nel mondo. La lista dei luoghi che hanno alzato la voce contro la pressione del turismo esclusivo è lunga. La domanda che rimane è chi ha diritto a una città e quanto possa costare ospitare la bellezza e la felicità di qualcun altro.
La cerimonia di Dua Lipa e Callum Turner si snoda tra Palazzo Gangi e la Galleria d'Arte Moderna, uno dei luoghi simbolo dell'aristocrazia siciliana. La popstar britannica ha scelto di celebrare il suo matrimonio in una location che è stata immortalata da Luchino Visconti nel film
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