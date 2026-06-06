La porta non è chiusa: il ritorno dei Coma Cose e l'episodio di violenza a Treviso

Un episodio di violenza a Treviso ha lasciato una giovane di 12 anni sotto choc. Il padre della ragazza ha presentato denuncia, ma il consigliere comunale Alberto Ciamini ha sollevato la questione dell'immigrazione incontrollata e della perdita di sicurezza nella città.

Il ritorno dei Coma Cose ? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

L'intervista a Fausto Lama. A Treviso una ragazzina di 12 anni sarebbe stata aggredita da un coetaneo mentre si trovava in un parco. Il video dell'episodio, avvenuto giovedì pomeriggio nell'area verde adiacente alla Chiesa di San Liberale, è stato inviato dal padre della giovane al comitato Prima i Trevigiani che ha condiviso le immagini sui social.

Secondo quanto ricostruito, la 12enne si sarebbe incontrata davanti alla scuola con alcune amiche per festeggiare un compleanno, quando un loro coetaneo, di origine straniera, avrebbe iniziato a insultarle. Il movente del litigio non è noto. Sta di fatto che nel parco, come documentato dal filmato, c'è stato uno scontro fisico. Il ragazzo avrebbe afferrato la 12enne per le braccia, lasciandole dei segni, e l'avrebbe colpita con un pugno alla mandibola.

La giovane, sotto choc per l'accaduto, venerdì mattina non si è presentata a scuola. Il padre della 12enne ha presentato denuncia in questura, sottolineando però che il ragazzo è troppo piccolo per essere imputabile e dunque non si può fare nulla. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Alberto Ciamini (Fratelli d'Italia): Riceviamo ogni giorno segnalazioni di degrado e insicurezza che colpiscono ogni angolo di Treviso, dai quartieri al centro.

L'Immigrazione incontrollata - dice - ha innescato un processo di degrado urbano e una perdita di sicurezza che ha raggiunto un punto di non ritorno. Solidarietà alla ragazza e un abbraccio forte alla famiglia vittima di questo episodio gravissimo





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coma Cose Treviso Violenza Immigrazione Sicurezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Selfie e slogan dal carcere di Treviso: sui social il video dei colpevoli dell’omicidio FavarettoIl filmato è stato pubblicato su Instagram mentre davanti alla Corte d'Assise di Treviso è in corso il dibattimento per la morte del ventunenne, aggredito nel …

Read more »

Pessina: 'Sarebbe stato troppo semplice abbandonare il Monza quando le cose andavano male'Il capitano dei brianzoli poteva andare via, invece ha contribuito al ritorno in Serie A: 'La promozione ce la siamo meritata'

Read more »

La riforma del governo sui concorsi universitari peggiorerà le cose?Secondo i rappresentanti di professori e ricercatori favorirà i bandi pilotati e i casi di nepotismo che vorrebbe eliminare

Read more »

Il ritorno dei Coma Cose e la storia della corruzione in tvIl gruppo musicale Coma Cose sta lavorando a un nuovo disco, mentre gli inquirenti stanno cercando di chiarire se esiste un presunto sistema di favori sessuali come pegno per la partecipazione al Grande Fratello. Tra le persone che sono state convocate a testimoniare ci sono anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha lavorato con Alfonso Signorini nel passato, e Antonio Medugno, che sarebbe stato tra le vittime del sistema.

Read more »