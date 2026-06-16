La povertà in Italia sta raggiungendo picchi mai visti. La rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato.

La povertà in Italia sta raggiungendo picchi mai visti. Mentre l'Istat certifica i livelli record dell'inflazione, salita del 3,2% nel mese di maggio rispetto all'anno scorso, la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari.

Si tratta del valore più elevato mai registrato. Il documento Caritas, diffuso oggi, si chiama 'La povertà in Italia secondo i dati della Rete Caritas'. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del +1,7%. Le informazioni provengono da 3.520 servizi informatizzati distribuiti in 206 diocesi italiane, presenti in tutte le 16 regioni ecclesiastiche d'Italia e corrispondenti a circa la metà dei servizi Caritas.

Secondo i dati, nel Lazio un cittadino su 3 è a rischio povertà. A Roma sono stati investiti 200 euro a persona per aiutare le persone in difficoltà. Molti cittadini non riescono a pagare l'affitto e sono costretti a dormire in macchina.

'Ho un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio fisso, ma l'affitto è troppo caro. Non posso pagarlo, dormo in macchina', dice un cittadino. La povertà in Italia è un problema serio e richiede una soluzione urgente. È necessario aiutare le persone in difficoltà e garantire che tutti abbiano accesso a una vita dignitosa.

La rete Caritas in Italia sta lavorando per aiutare le persone in difficoltà e garantire che tutti abbiano accesso a una vita dignitosa





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