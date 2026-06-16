La povertà in Italia: un problema che coinvolge sempre più le famiglie con figli

Il nuovo Rapporto sulla povertà di Caritas Italiana evidenzia come le difficoltà economiche non riguardino più soltanto le persone sole o i nuclei più fragili, ma coinvolgano in misura crescente anche famiglie con minori a carico.

La povertà in Italia continua ad avere il volto delle famiglie con figli . Il nuovo Rapporto sulla povertà di Caritas Italiana fotografa un Paese in cui le difficoltà economiche non riguardano più soltanto le persone sole o i nuclei più fragili, ma coinvolgono in misura crescente anche famiglie con minori a carico.

Secondo il report statistico relativo al 2025, il 52% delle persone seguite dalla rete Caritas vive infatti con figli minorenni. Un dato che conferma come il peso dell'inflazione, del caro-affitti e dell'aumento delle spese quotidiane continui a gravare soprattutto sui nuclei familiari, rendendo sempre più difficile sostenere il costo della vita. Accanto alle difficoltà economiche, emerge con forza il tema dell'abitare. La questione casa si conferma infatti uno dei principali fattori di vulnerabilità sociale.

Non si tratta soltanto delle situazioni più estreme, come quelle delle oltre 24 mila persone senza casa o senza tetto incontrate dalla rete Caritas nel corso dell'anno, ma anche delle difficoltà sempre più diffuse legate al pagamento dell'affitto, delle utenze e delle spese condominiali, oltre che alla presenza di abitazioni inadeguate o precarie. L'emergenza abitativa rappresenta oggi uno degli snodi più delicati della povertà nel Paese.

La casa non è infatti soltanto un bene materiale, ma una condizione essenziale per garantire stabilità familiare, salute, continuità educativa per i figli e la possibilità di costruire progetti di vita a lungo termine. Quando viene meno questa sicurezza, aumenta il rischio di esclusione sociale e di impoverimento. Il rapporto evidenzia inoltre un altro fenomeno preoccupante: cresce la povertà cronica.

Le persone che si rivolgono ai servizi Caritas risultano sempre più spesso intrappolate in condizioni di disagio che si protraggono nel tempo. Parallelamente aumenta anche l'intensità della povertà, segnale che molti nuclei familiari si stanno allontanando progressivamente dalla soglia minima di benessere economico. Se da un lato diminuisce la quota dei cosiddetti





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