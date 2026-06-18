La preferenza inconscia per le svolte a sinistra

Uno studio internazionale ha dimostrato che la maggior parte delle persone tende a girare a sinistra quando si trova di fronte a un ostacolo in uno spazio aperto. Questo comportamento non sembra essere influenzato da fattori culturali o dall'essere destrimani o mancini, ma l'età sembra influenzare leggermente questa preferenza.

Immaginate di trovarvi in uno spazio aperto e di dover aggirare un ostacolo. La maggior parte delle persone sceglierebbe di girare a sinistra, anche se non se ne rende conto.

Questo comportamento è stato osservato in uno studio internazionale coordinato dall'Università di Navarra e dall'Università di Tokyo, pubblicato di recente. L'indagine è nata durante una serie di esperimenti volti a studiare la dinamica dei flussi pedonali e il modo in cui la folla si organizza nello spazio. I ricercatori hanno notato che, in 32 sessioni sperimentali su 33, i partecipanti tendevano sistematicamente a deviare verso sinistra.

Questo comportamento è stato osservato in diverse culture e non sembra essere influenzato dal fatto di essere destrimani o mancini. Tuttavia, l'età sembra influenzare leggermente questa preferenza, con i bambini e i soggetti più giovani che mostrano una preferenza per le svolte verso sinistra più netta rispetto agli adulti e agli anziani.

La causa di questo comportamento è ancora sconosciuta, ma non sembra essere legata agli occhi o a fenomeni su larga scala come la forza di Coriolis o il campo magnetico terrestre





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Preferenza Inconscia Svolte A Sinistra Dinamica Dei Flussi Pedonali Folla Scelta Spontanea

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