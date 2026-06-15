La presenza femminile nell'arbitraggio del calcio cresce: le arbitre ai Mondiali 2026

La FIFA ha selezionato quattro donne come arbitri e assistenti per i Mondiali 2026, un importante passo avanti per la presenza femminile nell'arbitraggio del calcio. Le arbitre selezionate sono Tori Penso, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita e Sandra Ramírez.

La presenza femminile nell'arbitraggio del calcio sta crescendo, come dimostrato dalla selezione di quattro donne come arbitri e assistenti per i Mondiali 2026 . Questa è un'altra importante pietra miliare nella storia dell'arbitraggio femminile, dopo che Stéphanie Frappart è diventata la prima donna a dirigere una partita dei Mondiali nel 2019.

Le arbitre selezionate per i Mondiali 2026 sono Tori Penso, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita e Sandra Ramírez. Penso è la prima donna statunitense a essere selezionata come arbitra principale in un Mondiale maschile, mentre Mukansanga e Yamashita sono rispettivamente la prima donna ruandese e giapponese a arbitrare un Mondiale.

La loro presenza dimostra che le donne stanno Making progress in the field of sports arbitration, although there is still much work to be done to achieve parity with their male counterparts. The FIFA has made efforts to promote gender equality in soccer, but the number of women referees in the World Cup is still relatively low.

The presence of women referees in the World Cup is a positive step towards achieving greater gender equality in soccer, but it is important to continue to promote and support women in this field to ensure that they have the same opportunities as men





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