La Presidente del Consiglio propone una normativa per etichettare le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto una normativa internazionale per etichettare le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo è di prevenire la diffusione di notizie false e di proteggere la reputazione delle persone.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto una normativa internazionale per etichettare le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo è di prevenire la diffusione di notizie false e di proteggere la reputazione delle persone.

La proposta è stata presentata durante l'Assemblea di Confcommercio e ha suscitato interesse tra i partecipanti. La Meloni ha sottolineato l'importanza di stabilire chiari confini per l'utilizzo della tecnologia e di proteggere la privacy delle persone. La normativa proposta prevede che le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale siano etichettate come tali, in modo che gli utenti possano rendersi conto di cosa stanno guardando.

La Meloni ha anche sottolineato l'importanza di lavorare con il Governo per stabilire chiari standard per l'utilizzo della tecnologia e di proteggere la privacy delle persone. La proposta è stata accolta con interesse da parte dei partecipanti all'Assemblea e si spera che possa essere implementata a livello internazionale





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giorgia Meloni Intelligenza Artificiale Normativa Privacy Tecnologia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morto Stefano Addeo, il docente che scrisse un post choc contro la figlia di Giorgia MeloniMorto Stefano Addeo, il docente che scrisse un post choc contro la figlia di Giorgia Meloni

Read more »

Giorgia Meloni: “No alla patrimoniale, avanti con il taglio del cuneo per il ceto medio”Giorgia Meloni: “No alla patrimoniale, avanti con il taglio del cuneo per il ceto medio”. Leggi la notizia su Tg La7.

Read more »

Giorgia Meloni a Confcommercio: l'intervento della premier all'assemblea di RomaGiorgia Meloni a Confcommercio: l'intervento della premier all'assemblea di Roma

Read more »

Giorgia Meloni: 'Non siamo la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale'L'intervento della premier durante l'assemblea di Confcommercio (ANSA)

Read more »