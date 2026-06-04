La presidente di Acea, Marinali, è stata scelta per guidare Atac

La presidente di Acea, Marinali, è stata scelta per ricoprire il ruolo di presidente di Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma. La scelta è stata annunciata dal sindaco di Roma, Gualtieri.

La presidente di Acea , Marinali , è stata scelta per ricoprire il ruolo di presidente di Atac , l'azienda di trasporto pubblico di Roma . La scelta è stata annunciata dal sindaco di Roma , Gualtieri , che ha definito Marinali una manager preparata e autorevole.

Marinali ha ricoperto ruoli importanti in diverse aziende, tra cui Webuild, Open Fiber e Snam, e ha anche svolto funzioni di direttore generale presso il ministero dei Trasporti. La sua esperienza e competenza sono state riconosciute dal sindaco, che ha espresso la sua fiducia nella sua capacità di guidare Atac verso una nuova stagione di investimenti e modernizzazione del servizio di trasporto pubblico.

Marinali è stata nominata vicepresidente di Acea proprio ieri, 3 giugno, e il suo nuovo ruolo di presidente di Atac è visto come un passo importante per continuare la sua opera di sviluppo e innovazione nel settore dei trasporti. La sua esperienza nel campo dei trasporti e della viabilità è stata sottolineata dal sindaco, che ha espresso la sua convinzione che Marinali sia la persona giusta per guidare Atac verso un futuro più sostenibile e efficiente.

La nomina di Marinali a presidente di Atac è stata accolta con entusiasmo dalle autorità locali e dai dipendenti dell'azienda, che hanno espresso la loro fiducia nella sua capacità di guidare l'azienda verso una nuova era di successo e crescita





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