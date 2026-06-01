La presidente messicana Claudia Sheinbaum accusa l'estrema destra statunitense di attacchi al suo governo

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha denunciato presunte interferenze da parte di agenzie governative statunitensi e interessi commerciali. Ha detto di non credere che gli attacchi siano orchestrati dal suo omologo statunitense, Donald Trump.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha detto che settori dell' estrema destra negli Stati Uniti si stanno coordinando con gruppi nazionali per attaccare il suo governo, inasprendo la sua retorica contro il principale partner commerciale del Messico .

Le osservazioni fanno seguito a un comizio del fine settimana in cui Sheinbaum ha denunciato presunte interferenze da parte di agenzie governative statunitensi e interessi commerciali. La presidente di sinistra ha detto di non credere che gli attacchi siano orchestrati dal suo omologo statunitense, Donald Trump. Le relazioni tra le due nazioni sono state tese da quando Trump ha iniziato il suo secondo mandato a gennaio, alimentate da dispute sulle tariffe e sulle politiche di immigrazione.

Le tensioni si sono intensificate ad aprile dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato 10 messicani, tra cui il governatore di Sinaloa Ruben Rocha del partito Morena al potere, per presunti legami con il narcotraffico. In seguito alle incriminazioni statunitensi dei politici Morena, Sheinbaum ha intensificato i suoi appelli a proteggere la sovranità nazionale. La scorsa settimana, il Congresso messicano ha approvato un emendamento costituzionale che consente l'annullamento delle elezioni in caso di 'interferenze straniere'.

I leader dell'opposizione hanno criticato la legge come un pretesto per indire nuove elezioni in caso di risultati sfavorevoli al partito al potere. Nonostante gli attriti diplomatici, la posizione interna di Sheinbaum rimane forte. Un sondaggio pubblicato dal quotidiano El Financiero ha mostrato che il suo indice di gradimento è pari al 69%, invertendo un leggero declino iniziato a marzo





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