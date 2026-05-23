La pressione su Cuba aumenta: perché l'isola potrebbe non essere la Venezuela 2.0

L'amministrazione di Trump aumenta la pressione su Cuba, dopo aver utilizzato la milizia per rimuovere Maduro in Venezuela. Ma Cuba potrebbe non essere la Venezuela 2.0, nonostante Caracas sia stato un sostegno chiave del governo dell'isola. Gli esperti dicono che l'instabilità a Cuba minaccia anche una crisi di migrazione e che la sua milizia è più ideologicamente radicata e più coesa di quella della Venezuela.

Una persona tiene in mano una foto dell’ex presidente cubano Raul Castro, mentre la gente si riunisce prima di una manifestazione filogovernativa indetta dalle autorità cubane per protestare contro le politiche statunitensi nei confronti dell’isola, tra cui l’incriminazione di Castro, a L’Avana, Cuba, 22 maggio 2026.

Washington, 23 maggio (Reuters) - L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha aumentato la pressione sul governo comunista di Cuba, dopo aver utilizzato la milizia nel gennaio per rimuovere il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ecco perché Cuba potrebbe non essere la Venezuela 2.0, nonostante Caracas fosse un sostegno chiave del governo dell’isola.

In Venezuela, allora vicepresidente Delcy Rodriguez ha preso il potere dopo che le forze statunitensi hanno catturato Maduro in un raid lampo il 3 gennaio e ha servito da presidente ad interim dal momento in cui. Rodriguez era il vice di Maduro, ma non c’è un vice simile al presidente cubano Miguel Diaz-Canel o all’ex presidente Raúl Castro, il 94enne ex presidente che gli Stati Uniti hanno accusato questa settimana in un tentativo di aumentare la pressione su Havana.

‘L’apparato di sicurezza a Cuba è stato smantellato, smantellato sistematicamente, ogni fonte di potere alternativo o potenzialmente alternativo’, ha detto Orlando Pérez, un esperto di relazioni Stati Uniti-Latino America all’Università del Nord Texas a Dallas. La Venezuela ha anche un leader di opposizione popolare, la laureata Nobel María Corina Machado, che ha vinto le elezioni nel 2024 ma non è stata permessa di prendere il potere e spera di tornare nel suo paese di origine quest’anno per elezioni libere.

Cuba non ha una figura simile. Raúl Rodriguez Castro, nipote dell’ex presidente, ha incontrato questo mese il direttore della CIA John Ratcliffe durante una visita rara di un capo spia statunitense a Havana, alimentando il discorso che potrebbe essere d’accordo a lavorare con Washington. Ma il più giovane Castro non ha una posizione formale nel governo cubano e non è previsto che tradisca la sua famiglia.

Ha partecipato a una manifestazione a L’Avana venerdì per protestare la sua accusa di nonno. Cuba è stata un antagonista statunitense per decenni, dal 1959 rivoluzione di Fidel Castro. Trump è fortemente sostenuto da cubano-americani di estrema destra in Florida, che hanno spinto per il cambiamento di regime da parte degli Stati Uniti per decenni. Il presidente repubblicano statunitense ha fatto chiaro che vuole vedere cambiamento nel suo paese di origine.

In passato, Cuba era vista come una satellite sovietica minacciosa, a soli 90 miglia da Florida, e più recentemente come un potenziale sito per l’influenza cinese nell’emisfero occidentale. Ma le attenzioni russe sono spostate altrove dal crollo del blocco sovietico e i problemi economici di Cuba hanno diminuito la sua capacità di affrontare gli Stati Uniti. Gli esperti dicono che l’instabilità a Cuba minaccia anche una crisi di migrazione.

La sua gente ha vissuto in gran parte senza potere a causa del blocco statunitense e potrebbe optare per lasciare l’isola nel caso di guerra o caos. La sua milizia è più ideologicamente radicata e più coesa di quella della Venezuela e più probabile di opporsi. Diversi agenti cubani sono stati uccisi in Venezuela nel gennaio quando fornivano sicurezza a Maduro, ma i superstiti avrebbero imparato da quel raid come funzionano le forze statunitensi.

Cuba è vista come più avanzata nella sorveglianza e nell’intelligence, specialmente dopo anni di cooperazione con la Russia e la Cina. La Venezuela ha risorse naturali e le società statunitensi si sono messe in fila per produrre petrolio nel paese sudamericano, che ha visto un aumento delle esportazioni. Cuba non ha alcuna risorsa simile.

La sua industria turistica di stato era dietro le altre destinazioni caraibiche in termini di prezzo e qualità anche prima di questo anno di forte declino, che è stato aggravato da carenze legate alla campagna di ‘pressione massima’ di Trump, un blocco statunitense e minacce di tariffe per i paesi che le forniscono carburante. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, un fautore acceso di Cuba che è anche consigliere per la sicurezza nazionale, è visto come la forza dietro la politica cubana dell’amministrazione di Trump.

Rubio, nativo della Florida e figlio di immigrati cubani, ha corso per la presidenza prima e si aspetta di farlo di nuovo. Un cambiamento significativo in Cuba potrebbe arricchire le sue ambizioni politiche, ma un fallimento comporta rischi maggiori in un momento in cui gli Stati Uniti si trovano di fronte a deficit di bilancio enormi e stanno già conducendo una campagna in Iran che è stata stimata costare miliardi di dollari al giorno.

L’abilità di Washington di cambiare le relazioni con Cuba è limitata dalla legge Helms-Burton del 1996, che lega l’abolizione del secolare embargo statunitense alla specifica trasformazione politica, come la creazione di un governo eletto democraticamente





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