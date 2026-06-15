La prima condanna olandese per crimini contro l'umanità in Siria

Un tribunale distrettuale dell'Aia ha condannato a 26 anni di carcere un ex membro di una milizia filo-Assad per aver commesso crimini contro l'umanità.

Un tribunale distrettuale dell'Aia ha condannato a 26 anni di carcere un ex membro di una milizia filo-Assad per aver commesso crimini contro l'umanità . Rafik A. , un 58enne, era un interrogatore delle Forze di Difesa Nazionale a Salamiyah, in Siria , nel 2013 e nel 2014.

Le Forze di Difesa Nazionale erano un gruppo di miliziani che combattevano a fianco del governo dell'ex presidente Bashar al-Assad, destituito nel dicembre 2024. Durante il processo, Rafik A. ha ripetutamente negato il proprio coinvolgimento nei crimini e ha accusato i testimoni a suo carico di mentire.

È stato accertato che Rafik A. si era reso responsabile di tortura, stupro o altri abusi sessuali nei confronti di otto vittime in questo caso, sia commettendo gli atti personalmente sia ordinando ad altri di farlo. Il verdetto rappresenta la prima condanna olandese per le atrocità commesse in Siria dalle forze filo-governative e la prima volta che un tribunale olandese condanna qualcuno per violenza sessuale come crimine contro l'umanità.

Rafik A. è stato arrestato nel 2023 nei Paesi Bassi, dove aveva vissuto per diversi anni come richiedente asilo. In base al principio della giurisdizione universale, la legge olandese consente in linea di massima di intentare cause contro cittadini stranieri per crimini commessi all'estero se gli autori o alcune delle vittime si trovano nei Paesi Bassi.

Questo verdetto è un importante passo avanti nella lotta contro le atrocità commesse in Siria e dimostra la determinazione dei Paesi Bassi di punire i responsabili di questi crimini. Il processo di Rafik A. è stato un esempio di come la giustizia possa essere portata a termine anche in casi complessi e difficili.

La sentenza di 26 anni di carcere è una sanzione severa e giusta per i crimini commessi da Rafik A. e serve da monito per coloro che potrebbero commettere simili atrocità in futuro. La comunità internazionale deve continuare a lavorare insieme per prevenire e punire le atrocità commesse in tutto il mondo





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