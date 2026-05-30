La prima cronista sportiva italiana: "Il 'no' è l'asta per superare gli ostacoli"

Intervista alla pioniera del giornalismo sportivo femminile italiano, che racconta la sua carriera iniziata con lo scoop su Gianni Rivera e proseguita tra televisione e invidie, lanciando un messaggio di determinazione alle nuove generazioni.

Il 1973 segna una tappa fondamentale nella carriera di una pioniera del giornalismo sportivo italiano. Dopo aver conquistato un'intervista considerata impossibile con Gianni Rivera , allora in silenzio stampa da sei mesi, viene assunta dalla Gazzetta dello Sport, diventando la prima cronista sportiva donna e la prima a seguire il Giro d'Italia.

Da lì in poi, una carriera straripante: dal cartaceo alla televisione, dove è stata la prima a condurre un programma sportivo su Telemilano 58. Ora, alla soglia degli 80 anni, compiuti il 12 ottobre, guarda indietro a una vita spesa in prima linea e lancia un messaggio alle nuove generazioni: "Continuate a insistere".

Il suo approccio è metaforico e potente: "Il 'no' per me è come l'asta per il salto in alto: è lo strumento che ti permette di superare un ostacolo e di migliorarti". Una filosofia che ha applicato sin da bambina, quando il suo primo "no" pronunciato da piccola ha anticipato una vita di determinazione.

Cresciuta in un ambiente permeato dall'euforia per il suffragio femminile - sua madre aveva ottenuto un impiego alle poste, orgogliosa di lavorare fuori casa - ha assimilato il valore della conquista. E le conquiste sono arrivate: l'Intervista a Rivera, l'ingresso al Giro d'Italia nel 1974 (seppur per breve tempo, a causa dell'invidia di colleghi che non accettavano una donna sulle auto ammiraglie), il trasferimento alla redazione tennis.

Un percorso fatto di ostacoli ma anche di riconoscimenti, come il titolo di Cavaliere della Repubblica per aver aperto la strada alle donne nel giornalismo sportivo. Riavvolgendo il nastro, si arriva alle origini del suo amore per lo sport. La sorella Daniela era sposata con Lucio Muiesan, attaccante del Bologna, quindi in casa entravano campioni come Giacomo Bulgarelli e Beppe Savoldi. Un contesto familiare che coltivava la passione.

Eppure, la strada per affermarsi non fu agevole: dopo la delusione per un rifiuto al Resto del Carlino, si presentò alla Gazzetta con una sfida: "No! Voglio lavorare qui. Mi metta alla prova!

". Quella sfida, quell'intervista impossibile, le spalancò le porte. Oggi, guardando al futuro del ciclismo femminile - il Giro d'Italia Women è nato solo nel 1988, quasi ottant'anni dopo la prima edizione maschile - riflette: "Per cambiare passo, serve almeno una generazione". Un pensiero che vale per lo sport come per i diritti civili.

E chiosa con un augurio: che il Giro femminile possa arrivare a 109 edizioni, come quello maschile attuale. Un traguardo simbolo di parità, da raggiungere con la stessa tenacia di una goccia che scava la roccia





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