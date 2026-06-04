La prima grana per Péter Magyar e l'arrivo dell'estate

La newsletter del Post racconta e spiega l'Europa, con una prima grana per Péter Magyar e le elezioni in Armenia.

Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11.

In questa newsletter: la prima grana per Péter Magyar; il Parlamento Europeo non si fida granché dell'intelligenza artificiale; le elezioni in Armenia; A segnalare l'arrivo dell'estate ci sono le giornate che si allungano, le temperature che si alzano, le infinite discussioni sull'aria condizionata, la divisione fra braghette-sì e braghette-no. C'è però una tradizione (o è forse una minaccia? ) che più di altre ci ricorda che il periodo estivo è Altre cose, prima La geniale e malefica operazione del New York Times è sempre più geniale: prima ha pubblicato una disgraziata lista dei più grandi autori americani di canzoni secondo una giuria di presunti esperti, lista imbarazzante - come direbbe De Gregori - per le sue scelte e le sue.

Nella seconda parte del primo mandato presidenziale di Donald Trump si sviluppò un dibattito e un'autocritica all'interno di alcune grandi testate giornalistiche americane a proposito dell'eccessiva attenzione offerta a Trump stesso e alle sue dichiarazioni: bisognava riferirle tutte, dando loro l'ampio spazio imposto dal loro provenire dal Presidente degli Stati. Sergio Mattarella in un selfie con Anna Pepe. Sergio Mattarella baciato da Gianna Nannini. Sergio Mattarella su un tram milanese insieme a Valentino Rossi.

Sergio Mattarella, che ti succede? La comunicazione del presidente della Repubblica inizia a essere ormai un caso di studio, o quasi: sempre più pop, sempre più





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