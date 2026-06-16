La prima ondata di caldo di giugno colpirà l'Umbria e 6 altre città

La prima ondata di caldo di giugno si accinge a colpire l'Umbria e 6 altre città italiane. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute, domani saranno 7 le città per le quali è previsto il bollino giallo che indica il livello di pre-allerta.

La giornata di domani sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, quindi con sole prevalente, salvo più nubi sui rilievi alpini e appenninici, anche con isolati temporali di calore.

Caldo in deciso aumento su tutte le regioni con 34-35°C al Centro-Nord. Venti deboli variabili, mari calmi. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute domani saranno 7 le città per le quali è previsto il bollino giallo che indica il livello di pre-allerta. L'annunciata ondata di caldo si accinge a colpire l'Umbria e Perugia in particolare.

Le altre città invase dalla prima ondata di calore di giugno saranno Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Rieti e Roma. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube di passaggio sulle Alpi centro-orientali.

Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino, più asciutto su coste e pianure. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite. Al centro al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne, specie in Appennino, tempo invariato altrove.

Fenomeni in esaurimento entro la serata con ampie schiarite. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne di Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud, massime stazionarie o in generale lieve rialzo, specie al Centro-Nord





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