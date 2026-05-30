La temperatura salta in modo inaspettato e la città si trasforma in un solarium d'asfalto. Gli abitanti, non ancora abituati all'afa, si trovano a fronteggiare il primo dramma: dover mostrare i piedi nudi senza il dovuto preavviso estetico.

La primavera arriva improvvisamente e ci lascia senza fiato. La temperatura salta in modo inaspettato e la città si trasforma in un solarium d'asfalto. Gli abitanti, non ancora abituati all'afa, si trovano a fronteggiare il primo dramma: dover mostrare i piedi nudi senza il dovuto preavviso estetico.

Sandali improvvisati e anfibi convivono nella stessa metro e questo genera una discreta confusione. La transizione repentina dal 'letargo da divano' all'afa asfissiante genera un picco di mesto risentimento. Ci sentiamo derubati di un diritto, quello della primavera, ma almeno autorizzati al più grande dei cliché: la fatidica frase 'Signora mia, non esistono più le mezze stagioni'





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