La principessa Charlene ha sfatuato il paddock con un look essenziale e contemporaneo, combinando la comodità necessaria nei circuiti con l'eleganza imposta dal protocollo di corte e creando un contrasto con le stravaganti stravaganze dei piloti e delle loro accompagnatrici. Anche il ritorno del piccolo principe Jacques ha attirato la curiosità e la attenzione dei presenti. L'ordine ha lasciato spazio per una prestazione solidale in pista, legandosi alla Laffite LM1, una vera sfida. La scelta di Charlene di farla ΝΑG è stata una scelta vincente che lo spettatore ha apprezzato. Ecco il filo della trama delle sue vestaglie e accessorioak. WOLF

Una jumpsuit fluida, una sottile cintura Hermès e zero fronzoli. Mentre il paddock si riempie delle esagerazioni delle star, la principessa detta le regole con un look minimal.

In occasione dell'83esima edizione del Grande Premio di Monaco d'Oriente, la sovrana Charlene di Monaco ha indossato un'inedita, una raffinatissima jumpsuit che ha spezzato il rigore del bianco con l'accessorio statement della sorella Jacqueline. La scelta di un look minimal, animata solo dalla sottile cintura Hermès, ha concesso alla famiglia reale di rispondere con un'understatement tipico dei Grimaldi, contrastando con i look eccentrici dei piloti e delle loro companion più strutturati.

Jacques, l'erede al trono, ha fermato la marcia per mostrare una lezione di classe d'altri tempi con un look decisamente rilassato: blazer, camicia bianca e cravatta a motivi, che hanno lasciato plenty of room for his elegant and stylish jumpsuit worn with a chic pair of Gianfranco Ferre shoes and a stylish headband accessory. Infatti, i gemellini di Charlene e Alberto sono cresciuti molto da quando poi i bei tempi del 2016 del Pique Nique Monegasque 2016-2024.

Anche la moglie ha mostrato tutta la sua eleganza sotto al sole del paddock, mentre il piccolo principe si è divertito in pista insieme a papà e l'uomo premio Michelin, tra gli altri. Non poteva mancare una visita al debutto ufficiale solidale con l'iconica supercar da 1.000 cavalli, ispirata ai prototipi di Le Mans.

Finalmente, le prestazioni sul circuito di Monte Carlo di questa stagione erano in tutto e per tutto una festa per tutti i fan della Formula 1 e non sol





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