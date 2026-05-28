La principessa Charlène rivoluziona lo stile: chemisier marino per l'accordo ambientale con Alberto II

Durante un evento istituzionale al Museo Oceanografico di Monaco, la principessa Charlène ha abbandonato il minimalismo per un abito chemisier in cotone bianco con ricami marini, lanciando i trend estivi. L'occasione ha visto la firma di un accordo tra le fondazioni dei principi per proteggere i mammiferi marini nel Mediterraneo, unendo sport e tutela ambientale.

La principessa Charlène di Monaco ha scelto di abbandonare il suo iconico stile minimalista per un look fresco, solare e dal sapore mediterraneo durante un evento istituzionale al Museo Oceanografico di Monaco, tenutosi mercoledì 27 maggio 2026.

Accompagnata dal principe Alberto II, la sovrana ha firmato un accordo di collaborazione tra le rispettive fondazioni per unire sport e tutela ambientale, concentrandosi sull'area protetta del Mediterraneo dedicata ai mammiferi marini. L'abito indossato, un chemisier lungo in cotone bianco con maniche a tre quarti e ricami arabeschi blu e azzurri sulla gonna e sui polsini, ha rappresentato una svolta stilistica significativa, lanciando ufficialmente i trend dell'estate.

La cintura in gros-grain coordinata ha accentuato il punto vita, mentre gli accessori total white - una clutch in pelle bianca e sandali con tacco medio - hanno completato l'outfit con minimalismo. I gioielli, anch'essi minimal, includevano piccoli punti luce alle orecchie e un classico pendente a goccia.

Il principe Alberto II ha pubblicamente omaggiato la moglie, definendola "molto cara", e Charlène ha sottolineato l'importanza di associare sport e conservazione degli oceani, dimostrando che progresso umano e responsabilità ambientale possono coesistere





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