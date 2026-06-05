La principessa del Galles a Manchester: un incontro di speranza per i pazienti oncologici

La principessa del Galles, Kate, si è recata a Manchester per un incontro con una giovane madre che ha superato un anno dalla remissione del suo tumore. La principessa ha condiviso un pensiero profondamente personale riconoscendo il ruolo fondamentale di chi sta accanto ai malati.

La principessa del Galles, Kate, si è recata a Manchester per un incontro con una giovane madre che ha superato un anno dalla remissione del suo tumore.

La principessa ha condiviso un pensiero profondamente personale riconoscendo il ruolo fondamentale di chi sta accanto ai malati. Kate ha voluto accendere i riflettori su questo aspetto e ha sottolineato l'importanza di programmi d'arte, supporto spirituale e giardini del benessere per combattere sintomi come stress, depressione e ansia. Questo appuntamento a Manchester rappresenta la seconda uscita pubblica della settimana dedicata al supporto della ricerca oncologica per la principessa del Galles.

Un legame solido e un fronte comune, quello tra il sovrano e la nuora, uniti nella missione di dare speranza a milioni di pazienti





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