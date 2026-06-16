La principessa del Galles incanta Windsor con il suo look alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera

Kate Middleton ha scelto un look semplice ma raffinato per la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera a Windsor. Il coat dress firmato Patrick McDowell, il cappello coordinato e gli orecchini delle nozze con il Principe William hanno incantato tutti i presenti. Ma la principessa non segue i trend, li anticipa e li reinterpreta a modo suo. Durante la giornata, Kate e Sophie, duchessa di Edimburgo, hanno chiacchierato animatamente tra loro, dimostrando una grande complicità.

La principessa del Galles ha incantato Windsor con un coat dress firmato Patrick McDowell, cappello coordinato e gli orecchini indossati alle nozze con il Principe William.

La cerimonia cavalleresca più antica d'Inghilterra, voluta da Re Edoardo III nel lontano 1348, ha visto la presenza di Kate Middleton e Sophie, duchessa di Edimburgo. Kate ha scelto un look che sembra semplice ma non lo è per niente, rifinito con lo stesso tessuto dell'abito per un effetto statuario e coerente.

L'abito è ora in vendita sul sito di Patrick McDowell con il nome 'bottoni coordinati sul davanti e un sottile motivo in rilievo visibile quando la luce colpisce il tessuto. Ma Kate non segue i trend: li anticipa, o meglio li reinterpreta a modo suo. I colori accesi e riconoscibili erano una firma dellali sceglieva apposta per essere vista nella folla. Kate lo sa, e ogni tanto fa lo stesso.

Messaggio ricevuto, Principessa. Uno dei momenti più belli della giornata non è stato sul red carpet, ma sul sagrato della cappella. Kate e Sophie, modello 'Gabriella', con cappello rosa e nude coordinato, hanno chiacchierato animatamente tra loro mentre aspettavano l'inizio della processione. Due cognate che sembrano davvero due ottime amiche.

Quando, Kate lo ha seguito con lo sguardo e gli ha regalato un sorriso luminoso. Sophie ha fatto lo stesso per Edward. E poi, quando sono arrivati i reali, tutti si sono messi in fila per la foto di rito





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