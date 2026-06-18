La principessa del Galles torna a sorpresa al Royal Ascot

La principessa del Galles ha partecipato al secondo giorno del Royal Ascot, arrivando a sorpresa dopo aver saltato l'evento l'anno scorso. La principessa del Galles ha condiviso un video dell'arrivo del principe William e di lei stessa sui social media, mentre l'ippodromo di Ascot ha scritto nella didascalia che il ritorno dei Wales arriva al termine di una settimana particolarmente intensa per i principi.

Il secondo giorno del Royal Ascot ha visto la partecipazione di alcuni membri della Royal Family, tra cui la principessa del Galles, che è arrivata a sorpresa dopo aver saltato l'evento l'anno scorso per sottoporsi alle cure oncologiche.

La principessa del Galles ha condiviso un video dell'arrivo del principe William e di lei stessa sui social media, mentre l'ippodromo di Ascot ha scritto nella didascalia che il ritorno dei Wales arriva al termine di una settimana particolarmente intensa per i principi. I Wales erano seduti con il duca e la duchessa di Richmond, Lennox e Gordon, appartenenti a una delle più antiche famiglie aristocratiche del Regno Unito.

La sorella del re, la principessa reale, è stata fotografata nella tribuna reale mentre si godeva lo spettacolo delle gare e chiacchierava con la cugina Lady Sarah Chatto. La duchessa di Edimburgo è stata presente insieme al marito, il principe Edoardo, e ha salutato re Carlo con un elegante inchino, catturando l'attenzione dei fotografi.

Carole Middleton, madre della principessa del Galles, e Alizée Thevenet, moglie di James Middleton e mamma del piccolo Inigo, sono apparse in perfetta sintonia nella tribuna reale, smentendo così il luogo comune che vede spesso contrapposte suocera e nuora. La principessa del Galles ha anche parlato a lungo con Lady Gabriella Windsor, un'altra habitué del Royal Ascot e fra le royal più commentate dalla stampa britannica





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