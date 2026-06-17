La principessa di Monaco, Charlene, catalizza gli sguardi al Festival della Tv

La principessa di Monaco, Charlene, ha presentato un abito di griffe inglese che ricorda lo stile di Kate Middleton alla serata finale del Festival della Tv. L'evento internazionale premia ogni anno le eccellenze del piccolo schermo e ha visto la sovrana, insieme al marito Alberto II, consegnare i massimi riconoscimenti della manifestazione.

La principessa di Monaco, Charlene , ha catalizzato gli sguardi alla serata finale del Festival della Tv, dove ha presentato un abito di griffe inglese che ricorda lo stile di Kate Middleton .

L'evento internazionale premia ogni anno le eccellenze del piccolo schermo e ha visto la sovrana, insieme al marito Alberto II, consegnare i massimi riconoscimenti della manifestazione. La principessa ha completato l'outfit con scelte estetiche fresche ed estremamente sofisticate, tra cui un trucco naturale e orecchini a lobo con diamanti solitari.

I sovrani monegaschi sono saliti sul palco della Salle des Princes per consegnare i trofei, tra cui il premio per il miglior talento emergente, che è andato a una star di Hollywood. La rassegna, nata nel 1961 su intuizione del principe Ranieri III e di Grace Kelly, si è conclusa sotto la direzione di Laurent Puons. Un appuntamento che ha confermato ancora una volta il profondo legame tra la famiglia reale e il mondo dell'intrattenimento internazionale.

La principessa ha anche mostrato la sua passione per la moda, scegliendo un abito di griffe inglese che rappresenta un chiaro legame con lo stile della famiglia reale britannica. La serata finale del Festival della Tv è stata un momento importante per la famiglia reale di Monaco, che ha omaggiato la star di Hollywood vincitore di ben tre premi, tra cui la Ninfa d'Oro come miglior film tv.

La principessa di Monaco, Charlene, è stata una delle protagoniste della serata, insieme al marito Alberto II, che ha consegnato i trofei e ha omaggiato la star di Hollywood. La rassegna del Festival della Tv è stata un appuntamento importante per la famiglia reale di Monaco, che ha confermato il suo legame con il mondo dell'intrattenimento internazionale





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