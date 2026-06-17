La principessa ereditaria di Norvegia si è sottoposta a un trapianto di polmone

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si è sottoposta con esito positivo a un trapianto di polmone e si sta riprendendo dall'intervento. La 52enne moglie del principe ereditario Haakon era stata diagnosticata con la fibrosi polmonare, una malattia cronica che provoca cicatrici nei polmoni.

La principessa ereditaria di Norvegia , Mette-Marit, si è sottoposta con esito positivo a un trapianto di polmone e si sta riprendendo dall'intervento, ha reso noto mercoledì la Casa Reale in un comunicato.

La 52enne moglie del principe ereditario Haakon, erede al trono norvegese, era stata diagnosticata nel 2018 la fibrosi polmonare, una malattia cronica che provoca cicatrici nei polmoni e porta a una ridotta capacità di assorbimento dell'ossigeno. Il 5 giugno l'Ospedale Universitario di Oslo ha comunicato che Mette-Marit era stata inserita in lista d'attesa per un trapianto di polmone a seguito di un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute, che senza l'intervento le avrebbe probabilmente lasciato solo un anno di vita.

La principessa ereditaria rimarrà in ospedale per diverse settimane, come ha dichiarato il professor Are Holm dell'Ospedale universitario di Oslo in un comunicato diffuso dal palazzo. La famiglia ha notato un cambiamento nelle condizioni di Mette-Marit e che lei faceva sempre più fatica a respirare. Il primo ministro Jonas Gahr Stoere ha elogiato la principessa ereditaria per la sua trasparenza riguardo alle sue condizioni, affermando che ciò avrebbe potuto aiutare altre persone affette da problemi simili.

Mette-Marit aveva 25 anni, era una madre single non sposata e una persona comune quando incontrò Haakon a un festival musicale nel 1999: fu l'inizio di un'insolita storia d'amore reale che partì tra grande clamore mediatico e finì per conquistare la maggior parte della nazione





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