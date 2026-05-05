La principessa Kate torna in Italia dopo 26 anni: visita ufficiale a Reggio Emilia per l'educazione infantile

La principessa del Galles Catherine visiterà Reggio Emilia per esplorare il famoso Reggio Emilia Approach, un metodo educativo all'avanguardia per l'infanzia. Questa visita segna il suo ritorno ai viaggi ufficiali all'estero e sottolinea il suo impegno nell'educazione dei bambini. Kate, che ha superato una malattia nel 2024, ha trovato nella natura e nella famiglia una nuova fonte di ispirazione.

La principessa del Galles Catherine tornerà in Italia dopo 26 anni, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, per una visita ufficiale a Reggio Emilia . La visita, nel suo ruolo di fondatrice e leader del Royal Foundation Centre for Early Childhood, ha un significato particolare: Reggio Emilia è riconosciuta a livello mondiale per i suoi innovativi istituti dedicati all'infanzia.

Durante il viaggio, la principessa scambierà esperienze e ipotesi di collaborazione con gli esperti locali, un'occasione per approfondire il famoso Reggio Emilia Approach, un metodo educativo all'avanguardia. Questa visita segna il ritorno di Kate ai viaggi ufficiali all'estero dopo giugno 2023, quando partecipò al matrimonio del principe Hussein di Giordania con il principe William ad Amman.

È anche il primo viaggio che intraprende da sola dal 2016, quando visitò l'Olanda per incontrare il re e ammirare la 'Ragazza con l'orecchino di perla' di Vermeer. La scelta dell'Italia per riprendere le sue attività internazionali è significativa e testimonia l'importanza che la principessa attribuisce all'educazione infantile.

Kate è da sempre impegnata in iniziative per l'infanzia, convinta che l'educazione nei primi cinque anni di vita sia cruciale per lo sviluppo futuro dei bambini, capace di prevenire dipendenze e problemi mentali. La sua filosofia educativa, applicata anche ai suoi figli George, Charlotte e Louis, si basa sull'importanza delle relazioni, dell'autonomia e dell'ambiente come strumento di apprendimento.

Sebbene non abbia mai menzionato esplicitamente il Reggio Emilia Approach, la sua visione condivide molti principi con questo metodo, nato nel dopoguerra grazie all'iniziativa di un gruppo di genitori e del pedagogista Loris Malaguzzi. Malaguzzi, figura chiave dell'educazione infantile, credeva che i bambini fossero pieni di potenzialità e avessero il diritto di costruire la propria personalità attraverso l'interazione con l'ambiente e gli adulti.

La visita di Kate a Reggio Emilia è un riconoscimento internazionale del valore di questo approccio, che ha ispirato scuole in tutto il mondo. La principessa, che ha superato con coraggio la malattia nel 2024, ha trovato nella natura e nella famiglia una nuova fonte di ispirazione.

Oggi pratica yoga, cammina nei boschi e coinvolge i suoi figli in attività all'aperto, come nuotate in acqua fredda e cene in famiglia alle 19, con l'obiettivo di trasmettere loro valori di semplicità e benessere. L'ultima foto ufficiale, che la ritrae con la famiglia sdraiata su un prato a piedi nudi, riflette questo nuovo stile di vita, lontano dalle formalità del passato.

L'Italia ha un posto speciale nel cuore di Kate: nel 2000, durante il suo gap year, studiò italiano e storia dell'arte a Firenze, frequentando il British Institute e trascorrendo le serate all'Art Bar in via Del Moro. Dopo 26 anni, il suo ritorno è un momento atteso, un'occasione per riscoprire un paese che ama e per rafforzare il suo impegno nell'educazione infantile





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Principessa Kate Reggio Emilia Educazione Infantile Royal Foundation Loris Malaguzzi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuove droghe, il Kratom dilaga negli Usa e minaccia l'ItaliaDi origine naturale, viene assunto come stimolante per alleviare la stanchezza. Locatelli: “Presenta molti rischi e può provocare anche danni cerebrali”. E’ st…

Read more »

La Principessa Rajwa di Giordania con questo abito sta copiando spudoratamente Kate Middleton?Le cose che nessuno sa su Kate Middleton

Read more »

Francesco Guccini: 'Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura'Francesco Guccini torna in pubblico a Reggio Emilia dopo 18 mesi. La mostra, la malattia e il giudizio sulla musica di oggi

Read more »

Milan, cosa c’è dietro il crollo: solo 25 punti da gennaio. L’aspetto fisico, mentale e il mercato7 punti nelle ultime sette partite per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal ko di Reggio Emilia con il Sassuolo

Read more »

I look 'nudi' delle top model al Met Gala 2026Kate Moss si racconta: dagli esordi 'difficili' alla difesa di Johnny Depp.

Read more »

La principessa Kate sceglie l'Italia per il primo viaggio all'estero dopo la malattiaIl 13 e 14 maggio arriverà a Reggio Emilia, per una «solo visit» senza il principe William. Primo viaggio ufficiale della principessa in Italia, avrà al centro il suo progetto per la prima infanzia con la Royal Foundation

Read more »