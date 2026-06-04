La principessa Lilibet compie 5 anni: potrebbe presto incontrare il nonno Carlo

La figlia di Harry e Meghan festeggia il suo quinto compleanno a Montecito, in California. Si prepara a fare ritorno a Londra nel 2022, in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Tuttavia, le prossime settimane potrebbero rivelarsi molto diverse per la secondogenita di Harry e Meghan. Sembra che la piccola Lilibet, che ha preso il nome dalla sua bisnonna Elisabetta II, potrebbe presto incontrare il nonno Carlo a Windsor, in occasione dei Giochi Invictus fondati dal padre. Finora, nessuno l'ha mai vista in pubblico, ma la madre Meghan è stata accusata di servirsi dell'immagine dei figli per motivi commerciali. Chissà, forse tra poche settimane, il volto di Lilibet e quello del fratello Archie saranno finalmente svelati al mondo.

La figlia di Harry e Meghan , l'unica principessa americana, festeggia oggi il suo quinto compleanno a Montecito, in California. Si prepara a fare ritorno a Londra nel 2022, in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, e a fare qualche videochiamata natalizia.

Tuttavia, le prossime settimane potrebbero rivelarsi molto diverse per la secondogenita di Harry e Meghan. Sembra che la piccola Lilibet, che ha preso il nome dalla sua bisnonna Elisabetta II, potrebbe presto incontrare il nonno Carlo a Windsor, in occasione dei Giochi Invictus fondati dal padre. Finora, nessuno l'ha mai vista in pubblico, ma la madre Meghan è stata accusata di servirsi dell'immagine dei figli per motivi commerciali.

Chissà, forse tra poche settimane, il volto di Lilibet e quello del fratello Archie saranno finalmente svelati al mondo





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