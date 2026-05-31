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La principessa Mette-Marit sta sempre peggio, il principe Haakon corre da lei

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La principessa Mette-Marit sta sempre peggio, il principe Haakon corre da lei
Principessa Mette-MaritPrincipe HaakonFibrosi Polmonare Cronica
📆5/31/2026 10:34 AM
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La principessa ereditaria norvegese, Mette-Marit, 52 anni, è affetta da fibrosi polmonare cronica. La malattia è peggiorata molto negli ultimi tempi, come dichiarato dallo stesso principe Haakon.

La principessa Mette-Marit sta sempre peggio, il principe Haakon corre da lei: rientro anticipato dal Giappone. La principessa ereditaria norvegese, Mette-Marit, 52 anni, è affetta da fibrosi polmonare cronica , una patologia diagnosticatale nel 2018.

La malattia è peggiorata molto negli ultimi tempi, come dichiarato dallo stesso principe Haakon. La principessa è stata vista fare ricorso all'ossigeno nelle ultime apparizioni pubbliche. La Casa Reale norvegese ha annunciato venerdì 29 maggio che il principe manterrà l'intero programma ufficiale a Tokyo dal 1° al 3 giugno, mentre la visita alla città portuale di Hachinohe, prevista per il 4 giugno, è stata cancellata.

La principessa Mette-Marit si è sposata nel 2001 con il principe Haakon e hanno due figli, la principessa Ingrid Alexandra, 22 anni, e il principe Sverre Magnus, 20. La principessa è anche madre di Marius Borg Høiby, 29 anni, nato da una relazione precedente

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