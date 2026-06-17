La principessa Rajwa di Giordania sfoggia un look casual-chic ai Mondiali di calcio 2026

La principessa Rajwa di Giordania ha fatto il suo debutto mondano allo stadio indossando la maglia della nazionale giordana, abbinata a jeans e una borsa rossa, dimostrando il suo stile moderno e accessibile.

La principessa Rajwa di Giordania ha fatto il suo debutto ufficiale come membro della famiglia reale in un contesto sportivo di rilevanza mondiale. Nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno, ha assistito alla prima partita della nazionale giordana ai Mondiali di calcio 2026, svoltasi a San Francisco.

Accanto a lei, il principe ereditario Al Hussein e il principe Hashem, entrambi tifosi accaniti della squadra soprannominata I Nashama. L'evento ha segnato un momento storico per il regno hascemita, che per la prima volta partecipava alla competizione mondiale, e la presenza della giovane principessa ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Rajwa ha scelto un look casual-chic che ha saputo coniugare eleganza e comfort, adatto a un evento sportivo di tale portata.

Ha indossato la maglia ufficiale della nazionale giordana, di colore bianco con dinamici motivi geometrici rossi a nido d'ape sulle maniche, simbolo di energia e tradizione. La maglia era abbinata a jeans a vita alta in denim blu, un capo intramontabile che dona modernità senza sforzo. Ma sono stati gli accessori a elevare l'intero outfit: una borsa a spalla in pelle rossa accesa con finiture dorate, che ha aggiunto un tocco di lusso e personalità.

Tra le mani, la principessa teneva la tradizionale sciarpa dei tifosi, a ulteriore dimostrazione del suo sostegno appassionato. Il trucco, volutamente naturale, ha puntato su un viso luminoso e un tocco di gloss idratante sulle labbra, mentre i capelli, raccolti in una coda morbida, hanno completato un look che molti hanno definito accessibile e moderno.

La scelta estetica di Rajwa non è passata inosservata: molti commentatori l'hanno paragonata a quella di altre icone reali, come Kate Middleton o la regina Letizia, per la capacità di coniugare stile e funzionalità. Il principe ereditario Al Hussein, in perfetta armonia cromatica con la moglie, ha indossato una t-shirt nera con la scritta Al Nashama Jat, in arabo, che significa I Nashama sono pronti.

Un messaggio di unità e forza, che ha rappresentato anche il re Abdallah e la regina Rania, rimasti a casa ma visibilmente orgogliosi. L'evento ha avuto un significato profondo per la Giordania, un paese in cui il calcio è passione nazionale e la famiglia reale è punto di riferimento.

La presenza di Rajwa e dei principi ha simboleggiato il sostegno della corona alla squadra, ma anche l'apertura di una nuova generazione della monarchia verso una comunicazione più diretta e vicina al popolo. Nonostante la sconfitta della nazionale giordana contro l'Austria per 2-1, il clima di festa è rimasto intatto, grazie anche alla partecipazione di migliaia di tifosi giordani giunti da tutto il mondo.

La principessa Rajwa, con il suo look sapientemente studiato e la sua presenza discreta, si è confermata una delle figure reali più amate e seguite, capace di trasformare una semplice partita in un evento di stile. Questa uscita pubblica ha consolidato il ruolo di Rajwa come icona di moda della nuova generazione reale, in grado di influenzare tendenze e di attirare l'attenzione su cause sociali e sportive.

Il suo guardaroba, sempre attento ai dettagli e alle combinazioni cromatiche, viene analizzato con attenzione da esperti e appassionati. La scelta di indossare la maglia della nazionale, anziché un abito formale, ha inviato un messaggio di modernità e vicinanza ai giovani giordani, che vedono in lei un modello di eleganza senza tempo.

In un'epoca in cui la moda reale è spesso criticata per essere troppo rigida o distante, Rajwa ha dimostrato che si può essere reali e al tempo stesso autentici, unendo la tradizione della monarchia alla freschezza di una giovane donna del XXI secolo





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