La procura di Pavia sta cercando di capire la realtà dei fatti sul caso Chiara Poggi e sta rimettendo in discussione la tesi degli avvocati del condannato. Secondo la procura, Chiara non aprì la porta a Sempio per far uscire i gatti, ma per altre ragioni.

La procura di Pavia ribalta la tesi sul caso Chiara Poggi : 'Non aprì la porta a Sempio per far uscire i gatti'. Il nuovo scenario cambia la posizione di Sempio e Stasi .

Secondo i giudici, Chiara aprì a Sempio alle 9.12, mentre la procura sostiene che Sempio avrebbe avuto il tempo di uccidere Chiara tra le 9.12 e le 9.58 o dopo la telefonata, entro le 11.25. La procura sta rimettendo tutto in discussione e cerca di capire perché Chiara aprì la porta. I consulenti della famiglia Poggi hanno sempre sostenuto che la mattina dell'omicidio porte e finestre erano chiuse e i gatti in garage.

La procura sta cercando di capire la realtà dei fatti e sta rimettendo in discussione la tesi degli avvocati del condannato





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