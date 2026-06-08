La Procura di Roma iscrive Itamar Ben-Gvir nel registro degli indagati

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per le sue parole di scherno rivolte agli attivisti della Flotilla. Gli attivisti, tra cui anche italiani, erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per le sue parole di scherno rivolte agli attivisti della Flotilla nel maggio scorso.

Gli attivisti, tra cui anche italiani, erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. La vicenda è oggetto di un fascicolo di indagine aperto a piazzale Clodio, in cui si ipotizzano anche i reati di tortura e sequestro di persona.

La portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, ha commentato: 'Siamo soddisfatti che ci sia un'indagine a suo carico per quel video, per quel comportamento nei confronti degli attivisti, ma non dobbiamo dimenticare che Ben-Gvir è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo'. Intanto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto a Israele e Iran di smettere immediatamente di sparare.

Ha inoltre sottolineato che la crisi mediorientale è una questione complessa e che non è facile trovare una soluzione. Ha anche espresso la sua preoccupazione per la possibile escalation del conflitto e ha sottolineato l'importanza del ruolo di Londra nel negoziato.

Inoltre, ha chiesto al governo italiano di togliere i veti all'adesione accelerata dell'Ucraina nell'Ue, condizione 'imprescindibile e decisiva' per far finire il conflitto





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