La Procura Federale applica sanzioni alla US Triestina Calcio 1918 Srl

La società è stata deferita per non aver depositato la documentazione richiesta entro il termine del 31 marzo 2026. I due amministratori delegati sono stati accusati di violazione degli articoli 4 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Procura Federale ha applicato sanzioni alla US Triestina Calcio 1918 Srl e ai suoi amministratori delegati, Marco Margiotta e Oliver Marc Centner . La società era stata deferita per non aver depositato la documentazione richiesta entro il termine del 31 marzo 2026.
I due amministratori delegati sono stati accusati di violazione degli articoli 4 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 85 delle Norme Organizzative e Istituzionali Federali. La Procura Federale ha proposto un accordo di conciliazione, che è stato accettato dal Tribunale Federale Nazionale. Le sanzioni applicate sono di 8.000 euro di ammenda per la società e di 3 mesi di inibizione per ciascuno degli amministratori delegati.
Il Tribunale ha ritenuto che la qualificazione dei fatti operata dalle parti era corretta e che le sanzioni proposte erano congrue. La decisione è stata presa ai sensi dell'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva
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