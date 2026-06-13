La professoressa Luisa Muraro è morta a 86 anni. Era una delle voci più autorevoli del femminismo italiano e fondatrice della Libreria delle donne a Milano.

La professoressa Luisa Muraro è morta a 86 anni. Era una delle voci più autorevoli del femminismo italiano e fondatrice della Libreria delle donne a Milano.

Ha lasciato una vasta opera di libri, saggi e articoli. Era nota per la sua capacità di insegnamento e per aver dato vita alla comunità filosofica Diotima. Ha tradotto le opere di Luce Irigaray e ha scritto numerosi libri, tra cui 'Maglia o uncinetto' e 'Il Dio delle donne'. Era una fonte di orientamento per molte persone e ha insegnato molte cose, tra cui la importanza della differenza sessuale.

La sua morte è stata ricordata da molte persone, tra cui la senatrice Valeria Valente e la consigliera comunale Monica Romano. La sua opera continua a essere importante per il femminismo e la filosofia





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