La Promessa: Anticipazioni della puntata del 28 aprile 2026 - Colpi di scena e nuove rivelazioni

Ecco le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 aprile 2026 su Rete4. Scopri cosa accadrà a Romulo, Emilia, Pia e agli altri personaggi della soap. Nuove rivelazioni e colpi di scena in arrivo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 aprile 2026 su Rete4 , alle ore 19.45, gli spettatori assisteranno a un intreccio di emozioni e colpi di scena che coinvolgeranno i personaggi principali della soap.

La cameriera scoprirà il piano di Romulo ed Emilia, che intendono abbandonare la tenuta per iniziare una nuova vita insieme. Pia, pur non avendo nulla contro il loro amore, si opporrà con tutte le sue forze alla partenza del maggiordomo, temendo di perdere il suo più fidato amico e sostenitore. Senza di lui, la tenuta non sarà più la stessa, e Pia avrà paura di perdere la serenità per cui ha tanto lottato. Riuscirà a convincerlo a rimanere?

Nel frattempo, si scoprirà che è stato il sacerdote a segnalare al vescovado l’irregolarità del matrimonio di Catalina e Adriano. Samuel e Maria faranno capire a Candela, Simona e Teresa che il sacerdote ha detto il vero e che è stato davvero lui la causa della scomunica di Catalina. Le cuoche e la cameriera, inizialmente scettiche, alla fine si convinceranno della verità e cercheranno di affrontare le conseguenze di questa rivelazione.

La governante, invece, nonostante abbia detto il vero, non è stata creduta da nessuno, e Maria ha esultato quando Catalina ha deciso di licenziarla. Ora, tutti dovranno unire le forze per trovare la donna che ha fatto perdere le sue tracce. Nel frattempo, in altre trame, Bahar ed Enver sono terrorizzati, mentre Sirin e Arif si trovano in pericolo. Nel Paradiso delle Signore, Greta ha il controllo della situazione, e Adelaide deve correre ai ripari.

Inoltre, Can Yaman è stato avvistato a Palermo con un look total white e un anello di diamanti che omaggia Sandokan, aggiungendo un tocco di glamour alla serata. Gli spettatori non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno queste storie nelle prossime puntate





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