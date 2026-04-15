La Promessa: Verità scioccanti e regali inattesi scuotono la tenuta dal 19 al 25 aprile 2026

Anticipazioni dettagliate per La Promessa dal 19 al 25 aprile 2026. Scoprite le verità inquietanti che verranno a galla e i regali inaspettati che sconvolgeranno la vita dei personaggi nella soap opera di Rete4.

La Promessa Anticipazioni dal 19 al 25 aprile 2026: Verità inquietanti e regali inaspettati sconvolgono la tenuta. La soap opera spagnola di successo, La Promessa , continua la sua programmazione nell'access prime time di Rete4 , tenendo incollati milioni di telespettatori con le sue trame ricche di intrighi, amori impossibili e segreti del passato.

Le puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 aprile 2026 promettono colpi di scena che scuoteranno dalle fondamenta la vita dei residenti della tenuta, con verità a lungo celate che riaffiorano e gesti inaspettati che cambieranno le sorti di alcuni personaggi. L'appuntamento quotidiano con La Promessa è fissato come sempre intorno alle 19.45 su Rete4, offrendo ai fan un'immersione in un mondo di passione e mistero. Preparatevi a essere sorpresi, perché questa settimana le emozioni saranno a fior di pelle. Nel corso della settimana, assisteremo a svolte significative. Catalina si troverà in una situazione delicata, dovendo gestire il pianto incessante dei gemelli e cercando una soluzione per permettere a Alonso di recuperare le forze, senza dover interrompere il suo processo di guarigione. Per questo motivo, accetterà la proposta di Emilia, che suggerisce di trasferire i bambini nella camera dell'infermiera, una scelta che porterà a nuove dinamiche all'interno della casa. Nel frattempo, Jimena è tormentata dai sensi di colpa nei confronti di Candela, la governante, sentendosi moralmente responsabile per la sua situazione attuale. Nonostante il suo desiderio di porre rimedio, il ragazzo si trova in una posizione di impotenza, incapace di cambiare il corso degli eventi. La tensione cresce ulteriormente quando la signora, profondamente turbata, convince Don Alonso a intervenire direttamente nel rapporto tra il figlio e la sua rampolla, in particolare Maria, intimando al giovane di mantenere le dovute distanze, dato il legame che si è instaurato e che non dovrebbe esistere. L'ombra della verità inizia a insinuarsi anche nelle confessioni del sacerdote, che si vede costretto a rivelare al personale l'intera portata di una verità celata da tempo, confessando apertamente a Candela che alla base di tutto c'è il suo profondo e inalterabile amore per lei. Le conseguenze di queste rivelazioni si propagheranno rapidamente, influenzando le relazioni e le decisioni dei personaggi. Un'altra sorprendente svolta è in arrivo per Adriano e Catalina, i quali rimarranno increduli di fronte all'inatteso regalo che Lisandro ha deciso di fare loro, un gesto che promette di avere ripercussioni significative sui loro piani futuri e sulla loro stabilità economica. Nel frattempo, Emilia decide di dare una svolta decisiva alla sua vita sentimentale. In un momento di profonda riflessione e con il desiderio di guardare avanti, rivela a Candela, Lope e Vera la sua decisione di concedere una nuova opportunità alla sua relazione con Don Romulo. Questa scelta, nata da sentimenti ritrovati e dalla volontà di superare le incomprensioni passate, segna un nuovo inizio per la coppia, anche se potrebbe non essere accolta positivamente da tutti. Le anticipazioni televisive indicano che questa settimana sarà caratterizzata da un susseguirsi di emozioni forti, con segreti che emergono, legami che si rafforzano o si spezzano, e decisioni che cambieranno radicalmente il corso delle vite dei personaggi. Non perdetevi gli episodi de La Promessa per scoprire come queste rivelazioni e questi gesti inaspettati influenzeranno il futuro della tenuta e dei suoi abitanti





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