La propaganda pro-russa nei media francesi del gruppo Bolloré

Il caso della propaganda pro-russa nei media francesi del gruppo Bolloré è ormai esploso a un anno dalle elezioni presidenziali. La presenza di Xenia Fedorova, ex presidente ed ex direttrice di RT France, sulle reti di Vincent Bolloré appare qualcosa di più del semplice frutto di una strategia mediatica per attirare audience.

La propaganda pro-russa è ormai ospite con continuità nei media francesi del gruppo Bolloré, da CNews a Europe 1 fino alle pagine del Journal du Dimanche, coinvolgendo anche l'impero editoriale del magnate francese: in particolare Hachette, il principale gruppo editoriale francese, che comprende case editrici prestigiose come Fayard e Grasset.

A un anno dalle elezioni presidenziali il caso è ormai esploso, poiché nei media del magnate francese un discorso compiacente verso la Russia di Putin si accompagna a messaggi tipicamente populisti, di ostilità alle élite e a temi identitari e sovranisti cari al Rassemblement National.

È utile ricordare che la grande popolarità di Éric Zemmour, giornalista e scrittore 'reazionario' (secondo una sua stessa definizione), che gli permise di costruire una candidatura alle presidenziali del 2022, fu ampiamente favorita dalla sua costante presenza su CNews, da dove, con uno stile aggressivo e privo di rispetto per gli interlocutori (che però raccoglieva l'entusiasmo del pubblico) ebbe, almeno dal 2019, l'occasione di diffondere la sua visione identitaria, nazionalista e culturalmente cattolico-conservatrice: difesa dell'identità cristiana della Francia, 'riarmo' morale, ossessione islamica, teoria della Grande sostituzione. Oggi Zemmour, a capo del suo piccolo partito Reconquête (un nome, un programma), ha posizioni molto in linea con gli interessi della Russia di Putin, che non considera un pericolo.

Nel presente, tuttavia, sembrano invece prevalere una prossimità e una frequentazione particolarmente significative tra Vincent Bolloré e il suo universo e il Rassemblement National, in particolare nella persona di Marine Le Pen, che potrebbe essere una possibile candidata alle prossime elezioni presidenziali. La propaganda russa è ormai 'istituzionalizzata' con la presenza costante sulle reti del gruppo Bolloré-Vivendi di Xenia Fedorova, ex presidente ed ex direttrice di RT France.

La presenza di Fedorova sulle reti di Vincent Bolloré appare qualcosa di più del semplice frutto di una strategia mediatica per attirare audience. È noto che nel 2022 l'Unione europea ha sospeso le attività di Russia Today e Sputnik sul territorio dell'Unione in quanto strumentali al perseguimento e al sostegno della guerra di aggressione contro l'Ucraina della Federazione russa e alla destabilizzazione dei paesi con essa confinanti.

Nel 2023 RT France è stata liquidata e Fedorova è entrata in contatto con Serge Nedjar, patron di CNews





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