La psicoanalisi e la politica sono due concetti che sembrano non avere nulla in comune. Tuttavia, la storia insegna che la politica non può funzionare senza analisi e senza considerazione del passato. La psicopolitica non è una banalità inventata da qualche ciarlatano, ma un'occasione per conoscere uomini e metodi, mezzi e fini, caratteri e posture, emozioni e linguaggi.

La psicoanalisi e la politica: un binomio necessario. Da oltre centoventi anni, la psicoanalisi è stata rappresentata come un'attività inutile o dannosa. Allo stesso modo, la filosofia è stata considerata come un lusso che non serve.

Ma è vero che la politica possa funzionare senza analisi e senza considerazione del passato? Renzi, il leader del centrosinistra, sembra credere di sì, ma la storia gli insegna il contrario. La psicopolitica non è una banalità inventata da qualche ciarlatano, ma un'occasione per conoscere uomini e metodi, mezzi e fini, caratteri e posture, emozioni e linguaggi. È uno studio attento per evitare la ruina, la rovina, come diceva Machiavelli.

Renzi, venuta la sera, si liberi della veste quotidiana di fango e di loto, e si dedichi qualche ora alle grandi letture. Solo così potrà tornare a essere l'attore principale di un nuovo film che punta al futuro, memore del passato. È ancora tanto giovane. Glielo auguro di tutto cuore





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