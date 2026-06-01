La psicologia della sinistra e la caccia ai leader corrotti

L'articolo esplora la psicologia della sinistra e la sua reazione ai leader corrotti, evidenziando le differenze con la destra e la necessità di una concezione morale dell'economia per distinguere la sinistra dalle altre famiglie politiche.

è un caso da studiare. Non da un punto di vista giudiziario, di cui mi mancano gli elementi, anche se l'impressione di una persecuzione giudiziaria, soprattutto nei confronti del premier spagnolo, è diffusa.

È un caso da guardare, o almeno così intendo qui, da un punto di vista psicologico. Di psicologia della sinistra, e in modo particolare dei suoi elettori. Si dice giustamente che destra e sinistra sono entrambe giustizialiste. Ma lo sono in modo psicologicamente molto diverso.

La destra lo è sempre stata, nel senso di mandare ai ceppi le persone. Anche quelle della loro stessa famiglia politica, benché fosse più facile proclamarlo quando si stava all'opposizione. Una frase attribuita a Giorgio Almirante, il maestro di Giorgia Meloni, da lei celebrato ancora pochi giorni fa, suona più o meno 'se a rubare è qualcuno di un altro partito, merita l'ergastolo, se è dei nostri, la pena di morte'.

E siccome Almirante e il suo partito erano realmente a favore del ripristino della pena capitale... La destra per fortuna si è evoluta, ed è giunta alla tipica condotta italiana 'garantisti con gli amici, giustizialisti con i nemici'. Nei gruppi dirigenti però, perché negli elettori il gusto della forca - non solo per neri, arabi, islamici, anarchici tossici, raver, poveracci in genere - ma anche per i 'loro' accusati di corruzione, quello resta.

Nella psicologia della sinistra invece funziona in maniera diversa. Il giustizialismo vuole vedere punito il leader, ma non tanto perché abbia 'rubato' - o sia accusato di averlo fatto - quanto perché si è arricchito. Dal punto di vista della psicologia dell'elettore dei partiti della sinistra, non è rilevante che ciò sia avvenuto attraverso vie lecite e legali, oppure tramite la violazione del codice penale.

Mentre la psicologia della destra resta formalistica - si è corrotti solo se si è infranta la legge positiva - e quindi, paradossalmente e anche involontariamente 'garantista', la psicologia della sinistra è in tal senso più radicale: per la mente di sinistra è la 'legge morale', identificata con quella politica ma all'etica subalterna, che i loro capi non dovrebbero infrangere. E la prima legge morale violata è proprio quella di essersi arricchiti, e peggio ancora di farlo vedere, anche se questo è avvenuto dopo che i leader hanno abbandonato l'attività politica, almeno nel senso di non essere più eletti in un collegio o svolgere incarichi istituzionali.

Nella mente di sinistra, o almeno del suo elettore, funziona infatti una sorta di concezione che gli antropologi, e poi il grande storico inglese Edward P. Thompson, chiamavano 'economia morale'. Secondo la quale l'arricchimento personale non può superare certe soglie che rendano un individuo molto più diseguale di un altro, e dove magari quel qualcuno è più ricco proprio perché il povero continua a essere tale - la concezione marxiana di 'sfruttamento'.

Si potrà ritenerla una illusione, un'utopia, o sorridere per l'ingenuità, ma, ancora oggi, questo è - e dovrebbe essere - ciò che distingue la sinistra da tutte le altre famiglie politiche. Ovviamente la concezione morale dell'economia dovrebbe, nella mente dell'elettore di sinistra, essere ancor più rispettata da chi, in politica, rappresenta colui che, tramite le leggi e il governo, milita per far diminuire - non crescere - la diseguaglianza.

Altrimenti nasce il sospetto che egli abbia tradito, si sia lasciato corrompere - non dal punto di vista legale, ma morale - o peggio ancora abbia scelto il campo della sinistra perché quello che, in un dato momento, gli avrebbe consentito di arricchirsi. Zapatero, dunque, rappresenta uno scandalo non tanto perché la polizia avrebbe trovato a casa sua i gioielli frutto di tangenti - secondo la magistratura spagnola - ma perché i gioielli in casa li aveva davvero.

Anche se Zapatero, uno dei tanti eroi della sinistra italiana, è stato importante sul piano dei diritti civili, ma dal punto di vista economico è stato un puro blairista, cioè un socialista di 'terza via', non solo liberale, ma liberista. Qualcuno che diceva, come Tony Blair, e come per la verità anche Massimo D'Alema da presidente del Consiglio, e poi tempo dopo Matteo Renzi, 'fare tanti soldi è giusto'.

Blair, del resto, oggi è ancora odiato dagli elettori, per non dire dai militanti laburisti, non tanto e non solo per avere condotto il Regno Unito in guerra a fianco degli Usa in Iraq, ma anche perché si è notevolmente arricchito, diventando un milionari





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