Ithera è un'azienda italiana che organizza viaggi di psicoterapia di gruppo in tutta Europa. Il progetto nasce dal desiderio di aiutare le persone a scoprire la versione migliore di sé grazie alla psicoterapia.

La psicoterapia va in viaggio con Ithera , un'azienda italiana che organizza viaggi di psicoterapia di gruppo in tutta Europa. Fondato da Sara Moi , laureata in Psicologia , il progetto nasce nel 2024 da un'idea di aiutare le persone a scoprire la versione migliore di sé grazie alla psicoterapia.

Il viaggio si articola in più fasi, tra cui l'orientamento, la fase preparatoria e il viaggio vero e proprio, sempre condotto da un'équipe composta da psicoterapeuta, psicologo e coordinatore. I partecipanti, tra gli 8 e i 15, vivono un percorso intensivo e breve che unisce psicoterapia, viaggio e un setting continuativo e intensivo. La maggior parte dei partecipanti sta già svolgendo un percorso psicoterapeutico individuale, ma non è assolutamente obbligatorio.

I viaggi di Ithera sono pensati per persone che desiderano vivere un'esperienza più profonda rispetto al semplice svago, o che cercano un lavoro su di sé di tipo esperienziale e di gruppo, magari per integrare un percorso psicoterapeutico già in atto. Non tutti coloro che partecipano ai viaggi di Ithera sono già vicini alla psicoterapia o desiderano avvicinarvisi: per alcuni l'esperienza si conclude semplicemente lì, come un percorso significativo, ma circoscritto.

Il progetto di Ithera è stato sviluppato con l'aiuto di alcuni esperti nel settore della psicologia, tra cui Fabrizio Didonna, uno dei massimi esperti a livello internazionale nell'integrazione tra mindfulness e psicoterapia





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