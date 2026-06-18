La Pulce ha segnato una tripletta all'Algeria, raggiungendo Klose in testa alla classifica dei migliori marcatori nella storia della rassegna.

La Pulce raggiunge Klose in testa alla classifica dei migliori marcatori nella storia della rassegna con la tripletta all'Algeria. Il francese e lo scandinavo hanno segnato doppiette, mentre il tedesco ha realizzato un altro gol annullato.

La Pulce, 39 anni meno qualche giorno, ha appena cominciato la sua sesta avventura iridata segnando a raffica. Due volte dalla distanza, una sulla respinta corta del portiere avversario. Record come se piovesse. Uno tira il successivo, eppure a sentirlo, giura di non pensarci: 'Sono onorato, ma è solo una statistica.

Giocare a calcio era il mio sogno, è andata meglio di quanto pensassi da bambino. Smettere? Finché sto bene continuo'. Parole come musica per gli appassionati di pallone, che pensavano di essersi già spellati a sufficienza le mani a furia di applausi.

L'hat-trick del dieci infatti è stato l'apogeo di un climax di prodezze d'autore iniziato diverse ore prima aUn'iniezione di Nos al motore, di cui aveva bisogno una competizione partita a rilento. A quel punto, nel teatro più prestigioso, quello in cui andrà in scena la finale,aveva già servito un antipasto di quanto potrebbe accadere il prossimo 19 luglio. All'ultimo atto del torneo ladiventa impresa complicata. Kylian è rientrato dagli spogliatoi col chiaro intento di spaccare la partita.

Si è visto negare un rigore gigante, poi, per nulla scoraggiato, ha aperto le danze perfettamente imbeccato daIl meglio sarebbe arrivato più tardi, con un missile da 35 metri buono a togliere le ragnatele dal sette e sigillare il match sul 3-1 per i transalpini





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