La questione degli asset iraniani congelati: un nodo cruciale nella trattativa tra Stati Uniti e Iran

La Repubblica islamica sostiene di aver ricevuto garanzie chiare che una parte dei fondi verrebbe sbloccata immediatamente alla firma dell'accordo, mentre il resto sarebbe disponibile gradualmente durante le trattative.

La questione degli asset iraniani congelati è un nodo cruciale nella trattativa tra Stati Uniti e Iran per chiudere la guerra. La Repubblica islamica sostiene di aver ricevuto garanzie chiare che una parte dei fondi verrebbe sbloccata immediatamente alla firma dell'accordo, mentre il resto sarebbe disponibile gradualmente durante le trattative.

Tuttavia, la versione americana è opposta, sostenendo che l'Iran non riceverà alcun fondo prima di aver adempiuto agli impegni previsti dall'accordo. Israele sta esercitando pressioni su Washington per impedire lo sblocco dei beni iraniani, che sono stati congelati in almeno cinque paesi a causa delle sanzioni finanziarie applicate dalla Casa Bianca.

I fondi in questione ammontano a circa 24 miliardi di dollari e rappresentano solo una parte degli attivi congelati dell'Iran, che si stima siano tra i 100 e i 120 miliardi di dollari. Questo arcipelago di fondi è composto da ricavi dalle vendite di petrolio e gas a paesi terzi, pagamenti per forniture militari mai consegnate e altri attivi.

La Russia ha circa 340 miliardi di dollari congelati dopo l'invasione dell'Ucraina, ma la sua economia vale circa 2,6 trilioni di dollari, quasi nove volte quella iraniana. I 24 miliardi di dollari in questione sono solo una frazione di questo arcipelago, la cui mappa è approssimativa ma impattante. Ben 12 miliardi si trovano in Qatar, 7 miliardi in India, 6 in Iraq, 1,5 miliardi in Giappone e 1,6 in Lussemburgo.

Senza contare i circa 20 miliardi depositati in Cina, che non vengono inclusi nel calcolo iraniano dei fondi bloccati. L'architettura che tiene fermi questi fondi è più sofisticata di quanto sembri, poiché il blocco non è frutto solo delle sanzioni dirette sull'Iran, ma anche delle sanzioni secondarie che colpiscono ovunque e chiunque faccia affari con l'Iran.

Gli Stati Uniti hanno garantito il congelamento di questi fondi anche in paesi terzi come Giappone, Corea del Sud, Lussemburgo e Iraq, sfruttando il proprio peso di superpotenza. Un elemento che rende la partita ancora più complicata è la decisione del segretario del tesoro americano di utilizzare i beni iraniani congelati per risarcire i danni subiti dagli alleati nel Golfo dall'inizio del conflitto





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