La questione salariale, un problema drammatico per l'Italia

Il problema dei salari bassi in Italia è un punto caldo, le imprese si lamentano insieme ai sindacati, ma il governo glissa. L'analisi di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, sottolinea che la questione non può essere risolta dalle imprese da sole, ma richiede un intervento più ampio del governo.

La questione salariale è un problema drammatico per l' Italia , dove il 16,1% delle famiglie del ceto medio dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà.

Dal 2019 le retribuzioni hanno perso l'8,6% di potere d'acquisto, certifica l'ultimo Rapporto annuale dell'Istat. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha sollevato l'argomento nella sua analisi durante l'assemblea annuale, sottolineando che la questione salariale non può essere risolta da solo dalle imprese, ma richiede l'intervento del governo. La premier Giorgia Meloni ha interamente omesso di affrontare il tema, concentrandosi su altri argomenti come la burocrazia, l'energia e la semplificazione amministrativa.

La scena è particolarmente chiara nel terziario, dove il 17,3% dei dipendenti ha un contratto stabile e a tempo pieno e le retribuzioni medie si fermano attorno agli 11mila euro lordi l'anno. La via maestra per risolvere il problema, secondo Orsini, sarebbe quella di recuperare i 20 miliardi tagliando le agevolazioni fiscali, il taglio del cuneo e un percorso di redistribuzione della ricchezza, ma solo se passa prima dal produrre di più, per essere più competitivi





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