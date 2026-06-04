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La quotidianità di Susy Fuccillo, l'ex ballerina di Amici, dopo la perdita del marito

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La quotidianità di Susy Fuccillo, l'ex ballerina di Amici, dopo la perdita del marito
Susy FuccilloAmiciPerdita Del Marito
📆6/4/2026 4:31 PM
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La giovane mamma condivide il suo dolore e la sua lotta per andare avanti, raccontando la sua quotidianità e la sua lotta per rimanere forte per le sue figlie.

Susy Fuccillo , l'ex ballerina di Amici , condivide il suo dolore e la sua lotta per andare avanti dopo la perdita del marito . La giovane mamma ha scritto sui social alcuni pensieri carichi di dolore e di speranza, raccontando la sua quotidianità e la sua lotta per rimanere forte per le sue figlie.

La danza è stata per lei un rifugio nei momenti difficili, ma anche una parte della sua vita nei momenti belli e complicati. Susy ha deciso di tornare in sala per sopravvivere a questo dolore e per non lasciare nulla alle sue figlie

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Susy Fuccillo Amici Perdita Del Marito Quotidianità Danza

 

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