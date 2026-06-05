La rabbia della madre di Arthur: 'Siamo stati distrutti'

La madre del sedicenne Arthur, morto nel rogo di Crans-Montana, ha espresso la sua rabbia e sconforto in udienza. La titolare del locale, Jessica Moretti, ha rilasciato una dichiarazione spontanea, assicurando di voler collaborare con gli inquirenti. La procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili sono presenti in aula.

Crans-Montana , Jessica Moretti : Su di noi falsità, ci hanno distrutti. La rabbia della madre di Arthur , morto a 16 anni nel rogo: Tu puoi abbracciare i tuoi figli.

Le versioni dei coniugi sulla gestione della tragica serata e sulle misure di sicurezza adottate nel locale dovranno essere verificate rispetto alla mole di documenti e filmati già acquisiti. Davanti a loro, la procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seppey e un esercito di oltre 70 avvocati delle parti civili. L'obiettivo è fare luce sul drammatico incendio della notte di Capodanno, costato la vita a 41 giovani e nel quale altre 115 persone sono rimaste ferite.

Complessivamente sono 14 le persone indagate con le pesantissime accuse di omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso per negligenza. I titolari del locale, attualmente sottoposti a misure restrittive, si trovano di fronte ai magistrati per la terza volta dall'inizio dell'inchiesta penale. In apertura del lungo interrogatorio, iniziato poco dopo le 8.30 nell'aula del politecnico di Sion, l'imprenditrice ha voluto rilasciare una dichiarazione spontanea: Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti.

La donna ha comunque assicurato di voler collaborare pienamente con gli inquirenti, evidenziando di aver sempre risposto a ogni domanda. Le parole di Jessica Moretti hanno scatenato l'immediata e dolorosa reazione dei familiari delle vittime presenti in aula. A replicare duramente e pubblicamente alla titolare del locale è stata Laetitia Brodard-Sitre, madre del sedicenne Arthur, promessa del calcio giovanile del FC Lutry morto tra le fiamme.

La donna ha voluto rimettere al centro il peso del dramma vissuto da chi ha perso un figlio o lotta ancora per la vita in un letto d'ospedale: Essere distrutti, devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale, questo significa essere distrutti! Non credo che essere indagati in una tragedia significhi vivere una distruzione: quando si può rientrare a casa, lavorare al fianco del proprio marito e poter abbracciare i propri figli tutte le mattine, non è questo essere devastati.

Laetitia Brodard-Sitre, che si è presentata all'udienza vestita di bianco e con l'immagine del figlio sul petto, ha espresso tutto lo sconforto e la rabbia per questi mesi di attesa: Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte. In questa tragedia ho perso il mio figlio Arthur, ed è per questo che mi sono vestita in bianco e ho la sua foto sul cuore, a sinistra.

Ci sono 41 angeli che se ne sono andati, ci sono ancora 115 feriti che sono in ospedale, in terapia intensiva e che sono gravemente ustionati, alcuni ancora in choc settico e non li si riconce più. La donna ha poi concluso spiegando di aver bisogno di comprendere la posizione degli indagati: Oggi sono qui per lui, ma anche per suo fratello Benjamin, il mio secondo figlio, che è vivo, perché vive le conseguenze di questo dramma, tutti i giorni si vive con queste conseguenze, genitori, fratelli, sorelle, nonni e le zie: ha bisogno di risposte, ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte.

Siamo qui oggi perché sono passati cinque mesi, ora siamo venuti a conoscenza di molte cose, e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti





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